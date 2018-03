El grupo proteccionista “Rescate Animal” dejará de funcionar por deudas

El grupo proteccionista “Rescate Animal” informó en su página de Facebook, que no podrán seguir brindando su ayuda como lo venían haciendo ya que mantienen una importante deuda con una veterinaria local y, hasta tanto no salden lo adeudado, no podrán llevar más casos a consulta.

“Hoy nos dieron el total de la deuda que tenemos en la Veterinaria Valderrama debido a todos los casos que se ingresan y que han sido publicados en la página.

Muchos atropellados, cirugías de hueso, extirpación de ojos, bicheras y todos ellos requirieron internación. La deuda inicial era $34.4 86 pero desde enero hubo gente que se acercó y colaboró y más la plata que se hizo de los postres se logró bajar a $28.5 86, aún sigue siendo una cifra muy alta.

Aparte de deber esa suma en la Veterinaria Valderrama debemos $3100 a Graciela Herrera quien amablemente nos prestó la cuenta en la Veterinaria la clínica cuando la Veterinaria Valderrama estuvo de vacaciones en enero y debimos ingresar un caso de urgencia.

Así que en total tenemos que pagar $31.686. si bien en estos días saldrá nuestra rifa y si llegáramos a vender todos los números sólo pagaríamos $20 mil y aún seguiría quedándonos un saldo, pensamos hacer postres también pero esta deuda es muy grande y tememos de no poder cubrirla.

Lamentablemente el grupo dejará de funcionar. Nos duele mucho llegar a eso pero no podemos ingresar ni un caso más hasta no saldar la deuda. Los que siguen la página desde el inicio sabrán que en estos 3 años y medio hemos ayudado a todos los animales que pudimos, se curaron y se buscaron hogares pero también conocen nuestra situación, somos estudiantes y no recibimos ninguna ayuda económica por lo que siempre subsistimos de las rifas, ventas de postres, Budines, eventos etc y de esa forma se pagaba la veterinaria.

Queremos pedirles por favor nos ayuden colaborando o compartiendo está publicación para que otra persona pueda verla y pueda acercarse a colaborar... Aún hay muchos animales en la calle y todos los días llegan mensajes de animales enfermos y que requieren atención. No queremos dejar de ayudar pero necesitamos la ayuda de todos ustedes para poder seguir adelante.

Quienes puedan colaborar por favor dirigirse a Veterinaria Valderrama (av Perón esquina Juan de Sosa y León)”.