Felipe Vallese visitó el Senado y recordó a su padre

En el marco de las actividades por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, a conmemorarse este 24 de marzo, el referente nacional de Derechos Humanos, Felipe Vallese, fue recibido por el presidente provisorio de la Cámara de Senadores, Jorge Solá Jais, junto a los secretarios del Cuerpo.

Vallese, es hijo de quien es considerado el primer detenido-desaparecido político de la Argentina en la dictadura del año 1962. En esta oportunidad, remarcó que “este año se llega a conmemorar una vez más la fecha del 24 de marzo de 1976, que fue el último golpe cívico militar en donde no se hace homenaje a la fecha, todo lo contrario, esa fecha no se olvida más, fue de mucho horror en nuestro país. Por lo que, en la semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, no nos debemos olvidar de lo ocurrido y queremos saber realmente que es lo que paso con todos los hechos que han cometido los militares y queremos realmente justica, no es venganza, junto con los demás compañeros que son hijos de desaparecidos que lo único que queremos es justicia”, dijo.

Asimismo, mencionó que se trata de una semana “donde debemos reflexionar, para ello estamos trabajando arduamente y recorriendo distintas localidades de la provincia de Catamarca. Estuvimos en el Bolsón, Los Varela, La Puerta y hoy en San Fernando con la Muestra Itinerante Felipe Vallese”. Además de la charla, incluye la proyección de la película del bombardeo en la Plaza 25 de Mayo.

Vallese agradeció el recibimiento del vicegobernador a cargo, Jorge Solá Jais: “Que nos reciba una autoridad tan alta de la provincia me da orgullo y queremos mantener una buena relación con la Provincia, en donde nosotros llevamos cultura y toda la información posible de lo que fue Felipe Vallese y la dictadura”.

Por último, dejó un mensaje: “A los jóvenes que realmente sepan cual fue la verdadera historia de nuestro País, respecto a las dictaduras militares, que tengan una buena información y que el día de mañana pueden llegar a un cargo político y que las decisiones que tomen, que no se equivoquen, que piensen que nuestro país es verdaderamente democrático, cristiano, y que no debemos pasar nunca más lo que hemos pasado en la última dictadura del 76”.

Sobre todo, memoria

En el encuentro, Felipe Vallese (h) trajo a la memoria aspectos trascendentales de la vida militante de su padre “delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, perteneció a las filas de la resistencia peronista y fue uno de los fundadores de la Juventud Peronista, en aquellos años, en el 58’”.

“Su desaparición se gestó en torno a lo que venía sucediendo después del bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955 y en donde muchos compañeros del movimiento peronista decidieron no solamente fundar la Juventud, si no estar en distintas manifestaciones que se expresaban en contra del Gobierno de ese momento, con Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, y después de las elecciones con la asunción de Arturo Frondizi”.

En este marco, recordó: “Estuvo también en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre acompañando a los compañeros del gremio de la carne. Ahí cae detenido, creo que está por una semana alojado en la Comisaria Primera de Capital Federal y después sigue con sus tareas normales, con su trabajo y llevando como siempre, por ser delegado de la fábrica, todos los derechos que merecía tener el trabajador en ese momento”.

“Hasta que en 1962 a mi viejo lo fueron a buscar de la policía de la provincia de Buenos Aires desde la regional San Martín, por un confuso tiroteo que hubo desde la Federal y la policía de la Provincia y prácticamente le echaron la culpa a él y a Pocho Rearte, que es otro militante de la juventud peronista, y así lo fueron a buscar, lo detuvieron, se lo llevaron a la comisaria de la zona y después de ser salvajemente torturado lo llevaron a la comisaria de Villa Lynch y aparentemente terminó en la casa de uno de los policías que lo estaba torturando y donde prácticamente habría fallecido. El cuerpo no se encontró nunca más, es hoy 2018 y no se tiene ninguna novedad, cada año que pasa es mucho más difícil encontrarlo”, expresó Vallese.