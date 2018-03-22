Información general

Mañana habrá corte de luz

Anuncian corte de energía eléctrica programado para el viernes.

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico  a realizarse conforme al siguiente detalle:

FECHA: VIERNES 23 DE MARZO DE 2018

HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:00 HORAS                                                                

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: POZO EL MISTOL  13,2kV

ALIMENTACIÓN: E.T. VALLE VIEJO

MOTIVO: REPOTENCIACION DE TRANSFORMADOR –  REESTRUCTURACION  DE SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA AEREA (SETA)

                  HABILITACIÓN DE NUEVA LINEA DE BAJA TENSIÓN.

ZONA EN MT: SETA LP-034 – ESCUELA MUNICIPAL SAN ISIDRO (DPTO.  VALLE VIEJO).

USUARIOS SINGULARES:

CONSEJO DELIBERANTE  DE VALLE VIEJO – ESCUELA MUNICIPAL DE VALLE VIEJO – ANEXO ESCUELA JOSE CUBAS (CALLE PADRE ESQUIU) – JARDÍN INFANTES DE COLEGIO GUADALUPE (CALLE RAMIREZ DE VELAZCO)  – DESTACAMENTO POLICIAL EN SAN ISIDRO (CALLE FACUNDO SEGURA ESQ. TRISTAN LOBOS ) –  RADIO VALLE VIEJO.

USUARIOS RESIDENCIALES:

LOCALES COMERCIALES, Y USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS  EN: Bº LA HERMITA – ALREDEDORES DE PLAZA DE SAN ISIDRO, ETC.

Información general
Salud apeló el fallo que obliga a dar los medicamentos a las personas con VIH
Los gremios aceptarían la última propuesta salarial de Educación
Educación firmó convenio para el desarrollo de prácticas profesionalizantes
Parlantes