Mañana habrá corte de luz

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: VIERNES 23 DE MARZO DE 2018
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:00 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: POZO EL MISTOL 13,2kV
ALIMENTACIÓN: E.T. VALLE VIEJO
MOTIVO: REPOTENCIACION DE TRANSFORMADOR – REESTRUCTURACION DE SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA AEREA (SETA)
HABILITACIÓN DE NUEVA LINEA DE BAJA TENSIÓN.
ZONA EN MT: SETA LP-034 – ESCUELA MUNICIPAL SAN ISIDRO (DPTO. VALLE VIEJO).
USUARIOS SINGULARES:
CONSEJO DELIBERANTE DE VALLE VIEJO – ESCUELA MUNICIPAL DE VALLE VIEJO – ANEXO ESCUELA JOSE CUBAS (CALLE PADRE ESQUIU) – JARDÍN INFANTES DE COLEGIO GUADALUPE (CALLE RAMIREZ DE VELAZCO) – DESTACAMENTO POLICIAL EN SAN ISIDRO (CALLE FACUNDO SEGURA ESQ. TRISTAN LOBOS ) – RADIO VALLE VIEJO.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, Y USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS EN: Bº LA HERMITA – ALREDEDORES DE PLAZA DE SAN ISIDRO, ETC.