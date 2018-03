Brumec dijo que el Estadio se recuperará, pero se debe esperar a la Justicia

El secretario de Deportes de la provincia, Maximiliano Brumec, también se refirió a la polémica por el Estadio Bicentenario y, si bien dijo que el Gobierno quiere recuperarlo, manifestó que se debe esperar a que la Justicia resuelva los planteos realizados en sede judicial.

“Nosotros queremos que se recupere el Estadio, pero debemos ser cautelosos en nuestras declaraciones porque después generamos expectativas que luego no son ciertas a nivel judicial. Queremos recuperarlo, el Estadio se va a recuperar, pero debemos esperar el proceso judicial tal como lo explicó el fiscal de Estado (Carlos Bertorello)”, sostuvo el titular de Deportes.

En esa línea anheló que, incluso, se pueda llegar a un acuerdo con la empresa que realizó la obra previo a un juicio, aunque aclaró que quien maneja y sabe sobre las cuestiones judiciales es el fiscal de Estado. “Los tiempos de la Justicia no son los mismos, creo que puede haber una instancia intermedia donde se puede solucionar y hablar con la empresa porque la intención está”, señaló.

Si bien dijo que espera con ansias que se hagan las intervenciones correspondientes en la estrucutura del Bicentenario, remarcó que la empresa debe hacerse cargo de las reparaciones que se deben hacer. “Ojalá se pueda llegar a un acuerdo porque el que la hizo mal debe hacerse responsable”, opinó.

Respecto de la postura de la empresa sobre que es sencillo llevar adelante las reparaciones se preguntó “¿por qué no lo hicieron bien si era tan fácil?”.

En ese sentido manifestó que “no creo que sea algo fácil por los informes que he leído. Yo no soy técnico, pero si a mí la Universidad de Tucumán me dice que realmente hay problemas de estructura, que hay partes que demoler, no es una reparación fácil”.

Por último, se refirió a los dichos de la oposición y del propio Fernando Capdevila sobre que el Estadio está cerrado para “usarlo como propaganda política”. “Acá no hay una intención como alguno manifestó de mostrar esto como algo malo, al contrario queremos usarlo”.