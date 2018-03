“El Estadio se arregla de manera sencilla, está cerrado por capricho”

La polémica por las condiciones del Estadio Bicentenario continúa sumando capítulos. Tras las declaraciones publicadas ayer por LA UNION del fiscal de Estado, Carlos Bertorello, en el que mencionó que para recuperar el “Gigante de la Loma” se necesitan 280 millones de pesos, el dueño de la empresa constructora a cargo de la obra, Fernando Capdevila, sostuvo que las deficiencias se arreglan de manera sencilla y que la suma mencionada por el funcionario provincial es “irreal y disparatada”.

Capdevila, actual Jefe de la UDAI ANSES, manifestó que el Bicentenario está cerrado “por capricho y todas las sumas que se hablan son irreales, son fulbito para la tribuna”. En esa línea agregó que “el estadio tiene un problema que se arregla de una manera sencilla. No es complicado, nada más que se ha optado por tenerlo cerrado para usarlo como propaganda política”.

El empresario insistió en cuestionar los dichos de Bertorello sobre que para poder arreglar las deficiencias de la obra se necesitarían 280 millones de pesos, que incluso habría que actualizar ya que ese valor se calculó hace seis meses. “Toda esa suma disparatada que se habla no tiene nada que ver con la realidad, es totalmente irreal”, apuntó Capdevila.

“La suma que hablan es para hacer un estadio nuevo y no sé si sale eso. Sinceramente no he visto números de lo que saldría el presupuesto actualizado, no estoy en ese tema, pero es un verdadero disparate”, agregó.

El empresario y a la vez dirigente del PRO también criticó el accionar del Estado provincial al señalar que la obra no pudo ser finalizada porque el Gobierno intervino antes de que se finalice. “No está terminada la obra, el Estado catamarqueño se metió antes de que termine y eso lo tienen que saber lo catamarqueños” manifestó y añadió que “no se pagó todo el monto de la obra” a la empresa.

Mantenimiento

Capdevila reiteró la postura que mantuvo desde que el Estadio empezó a mostrar un importante deterioro que finalizó con la inhabilitación y acusó al Gobierno de no haber realizado el mantenimiento correspondiente al señalar que hubo “cero mantenimiento”.

En ese sentido dijo que problemas como este se dan en diferentes partes del mundo cuando se hacen obras importantes, pero luego no se realiza el correspondiente mantenimiento y las obras públicas o privadas se deterioran. “En Europa se está legislando para que haya un impedimento de hacer cualquier tipo de obra, privada o pública, si no tiene un plan de mantenimiento, un programa de mantenimiento porque se ha visto en muchos lugares del mundo que se hacen obras y se abandonan”.

El presidente del PRO a nivel provincial volvió a cargar las tintas contra los dichos de Bertorello y manifestó “acá no tiene nada que ver con lo que dice el fiscal de que hay que demolerlo, que hay que gastar 280 millones de pesos. Eso realmente es inentendible lo que propone, no es verdad nada de lo que dice y hay un proceso judicial que hay que respetar”.

Presiones

El empresario también apuntó contra funcionarios del Gobierno al señalar que intentan presionar a la justicia para que falle a favor de las pretensiones del Estado. En ese sentido dijo que “los funcionarios no respetan el proceso judicial que hay, intentan avasallar a la Justicia desde el lugar que están ocupando en el Ejecutivo y yo creo que lo hacen para presionar a los jueces, pero es todo irreal, se hablan de sumas disparatadas”.