Mauricio Macri: “La inflación está bajando aunque a una velocidad menor a la que imaginé”

El presidente Mauricio Macri brindó hoy una entrevista en vivo en “El Diario de Mariana” en la que reconoció que “la inflación está bajando”, aunque “a una velocidad menor a la que imaginé y soñé”. Como en otras declaraciones, reiteró que “lo peor ya pasó”.

"La inflación es un impuesto perverso, una estafa. Por eso dije el primer día que había que bajarla. Y está bajando. Repito: no a la velocidad que pensé, pero viene reduciéndose. Y a fines de 2019 será de un dígito. Y la vamos a sacar como tema de la conversación", advirtió el presidente.

En ese sentido, también habló acerca de los jubilados, que hoy cuentan con otra fórmula para calcular el aumento de sus haberes. "Los jubilados van a estar protegidos contra la inflación", remarcó y explicó: "La fórmula que tenían no los protegía de la inflación y si por esa fórmula íbamos a una hiperinflación, perdían todo como perdieron en 2001".

Además, el mandatario tocó el tema referido a las polémicas en las que se han visto envuelto algunos miembros de su gabinete. "Ratifico lo que dije de que este es el mejor equipo que ha tenido la Argentina durante los últimos 50 años", seguró.

Y argumentó: "En todo el gobierno anterior no se abrió ni una sola investigación sobre un funcionario propio. Laura Alonso ha abierto varias. Y algunas muy duras como el caso Etchevehere, o Aranguren".

“Una off shore no es ilegal, es ilegal si no la declaraste y pagaste impuestos”, afirmó el Presidente. “Yo tuve que dar explicaciones por una sociedad de 30 años, que estaba en el sarcófago. Se van a ir de la política con lo mismo que entraron”, explicó.