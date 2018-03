El fundador de Facebook habló sobre el escándalo por filtración de datos

En el dia de hoy Mark Zuckerberg rompió el silencio y se comprometió a tomar una serie de medidas para proteger los datos de los usuarios y sostuvo que él es el responsable definitivo de lo que ocurre en la plataforma.

"Tenemos la responsabilidad de proteger tus datos y, si no podemos, entonces no merecemos servirte", escribió Zuckerberg en una publicación de Facebook. "He estado trabajando para comprender exactamente qué ocurrió y cómo asegurarme de que esto no vuelva a pasar".

"Comencé Facebook, y al final del día soy responsable de lo que sucede en nuestra plataforma", insistió. "Aprenderemos de esta experiencia para asegurar nuestra plataforma aún más y hacer que nuestra comunidad sea más segura para todos en el futuro".

En este sentido, indicó que la plataforma restringiría aún más el acceso de los desarrolladores a los datos de los usuarios y promovería una herramienta, ya existente, que ayuda a revocar los permisos de las aplicaciones que acceden a la información de los usuarios.

Lo ocurrido

La consultora electoral Cambridge Analytica utilizó a partir de una app dentro de Facebook que instalaron 227.000 personas, los datos de 50 millones de personas para la campaña presidencial en los Estados Unidos.

La red social sostuvo que los datos fueron recopilados inicialmente por un profesor con fines académicos, lo que estaba en línea con sus reglas. Sin embargo, posteriormente la información llegó a manos de terceros, incluido Cambridge Analytica, infringiendo así las políticas de Facebook.

La controversia borró casi 50.000 millones de dólares en el valor de las acciones de Facebook a principios de esta semana y provocó que los políticos de ambos lados del Atlántico pidieran que Zuckerberg testificara.

Facebook ahora enfrenta demandas de inversionistas y usuarios, así como un movimiento de "delete Facebook" ("borra Facebook").