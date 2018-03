Laurita Fernández confirmó su reconciliación con Fede Bal y sorprendió a todos

Luego de un verano complicado para la relación, Laurita confirmó en las redes sociales que están juntos. Si bien no se sabe cuáles fueron los motivos de la última ruptura, el rumor más fuerte es que Fede Bal le habría sido infiel a Laurita Fernández con una bailarina del espectáculo que protagoniza, llamada Becky Vázquez.

La reconciliación fue en Punta del Este, cuando Laurita estaba con un amigo de vacaciones: "Cuando me fui le dije (a Federico) que no se le ocurriera aparecer allá. Obviamente no le importó. Y a los dos días se apareció y... se me aflojaron las piernas", contó en un móvil con Intrusos.

"No voy a ir en contra de las cosas que siento. Sí hablamos de las cosas que a mí me incomodaron. A mí me gusta una relación libre, pero tampoco tanto. Esas cosas las hablamos", dijo Laura.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y bailarina subió una foto de ambos y la leyenda “Momentos únicos”: