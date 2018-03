Mabel Modotti: “A mi hijo lo humillaron en la cárcel”

Durante la mañana del lunes, el juez de Control de Garantías N 1, José Antonio Carma en coincidencia a lo peticionado por el abogado defensor del imputado, Luciano Rojas, le otorgó bajo caución la libertad a Nahuel Vega Modotti, quien se encontraba detenido en el penal de Miraflores por los delitos de “lesiones graves”, “lesiones leves” y “violación de medida judicial”.

En una charla con periodistas de radio FM Republica, Mabel Modotti, la madre del joven contó los problemas de adicción que tiene su hijo y los humillantes tratos que sufrió en el Servicio Penitenciario.

“Yo me enteré que él (por Nahuel) consumía antes de entrar a su adolescencia. A la edad de 12 años. Soy una persona que ha trabajado todo el día y hay cosas que no la he visto, no me he dado cuenta” lamentó Mabel. “Empecé a notar en los últimos tiempos cambios de conducta” agregó.

Asimismo, Modotti expresó, “no voy hacerme ni responsable ni culpable por las decisiones que él ha tomado. Uno les enseña a los hijos lo que debe y no debe hacer”.

Con respecto a los siete meses de prisión que pasó Nahuel, la progenitora denunció que su hijo recibió humillaciones y agresiones durante su estadía en el penal.

“A mi hijo lo humillaron. Lo vi lleno de lágrimas y rapado. Me contaron como lo humillaron, como le pegaron ahí” dijo con dolor.

Los casos de violencia

Nahuel Vega Modotti está acusado de los supuestos delitos de “lesiones graves”, “lesiones leves” y “violación de medida judicial”, todos ellos en perjuicio de dos ex parejas.

En el mes de marzo del año 2017, su ex novia, madre de su hijo menor de edad, lo denunció ante las autoridades judiciales por haberla agredido físicamente. Por este hecho, la fiscalía del dr. Mauricio Navaro Foressi le imputó el delito de “lesiones leves”, pero tras un nuevo informe médico porque la víctima no se recuperaba, el fiscal agravó el accionar de Modotti, razón por la que debía comparecer nuevamente ante el fiscal para ser notificado de la nueva imputación e indagarlo. Pero no se presentó. Semanas después, el acusado volvió a protagonizar otro hecho de violencia en contra de la joven, esta vez a la salida de un boliche, donde la golpeó. Tras la denuncia, la Justicia ordenó la inmediata detención del joven, la que se concretó recién en el mes de agosto en la provincia de Salta.

