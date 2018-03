Violencia de género: bajo caución le dieron la libertad a Nahuel Vega Modotti

Tras siete meses de estar detenido en el penal de Miraflores, departamento Capayán, por los delitos de “lesiones graves”, “lesiones leves” y “violación de medida judicial”, el joven Nahuel Vega Modotti recuperó ayer la libertad.

Así lo resolvió el juez de Control de Garantías N 1, José Antonio Carma en coincidencia a lo peticionado por el abogado defensor del imputado, Luciano Rojas.

Para salir del penal, el magistrado le impuso a Vega Modotti una caución juratoria ( es decir que ni él ni su familia deberán desembolsar una suma de dinero por su “buen comportamiento”) y que continúe con el tratamiento por sus adicciones. Cabe recordar que, al momento de ser detenido, el tres de agosto de 2017, en la provincia de Salta, el acusado se encontraba internado en una clínica de aquella provincia por sus adicciones.

El motivo

En cuanto a la presentación del abogado Luciano Rojas que permitió el recupero de la libetad de Modotti tras siete meses de prisión, en la misma el letrado hizo mención a los cambios en las pruebas que ocurrieron desde que se inició la investigación a esta fecha. Entendiendo, lo que luego fue respaldado por el juez, que se desvaneció la acusación en algunos casos -Modotti tiene tres hechos en su contra- ; “En uno de los casos de lesiones no se compadece el aspecto temporal del informe técnico médico con la fecha indicada por una de las víctimas de cuándo se produjeron dichas lesiones y la mecánica de esta”, explicó el letrado.

En razón a ello, plantea el abogado, que el tiempo transucrrido de su detención se hace innecesaria y desproporcionada la medida cautelar fijada con antelación, que era la de que su cliente estuviera privado de la libertad.

Tras la notificación a las partes por parte del magistrado, se aguardaba que culminaran con los trámites de rigor pertinentes para que Nahuel Vega Modotti saliera del penal.

En cuanto a cómo seguirá la causa de ahora en más, las fuentes consultadas indicaron que en la resolución el juez Carma impuso una serie de medidas para el imputado, quien en caso de no cumplirla regresará a prisión.

Entre ellas, que retome el tratamiento que estaba llevando a cabo por sus adicciones. Como así también, no puede acercarse a sus víctimas ni entorpecer en la investigación judicial. Paso procesal que está prácticamente ya concluido, según explicaron los investigadores.

Finalmente, el Dr. Luciano Rojas remarcó que “no por la sola denuncia de una persona en contra de otra es suficiente para imputar ni mucho menos elevar a juicio un proceso. Sino que esto hay que basarlo en la luz del análisis de las pruebas que se incorporan a la investigación.

Los casos de violencia

Nahuel Vega Modotti está acusado de los supuestos delitos de “lesiones graves”, “lesiones leves” y “violación de medida judicial”, todos ellos en perjuicio de dos ex parejas.

En el mes de marzo del año 2017, su ex novia, madre de su hijo menor de edad, lo denunció ante las autoridades judiciales por haberla agredido físicamente. Por este hecho, la fiscalía del dr. Mauricio Navaro Foressi le imputó el delito de “lesiones leves”, pero tras un nuevo informe médico porque la víctima no se recuperaba, el fiscal agravó el accionar de Modotti, razón por la que debía comparecer nuevamente ante el fiscal para ser notificado de la nueva imputación e indagarlo. Pero no se presentó. Semanas después, el acusado volvió a protagonizar otro hecho de violencia en contra de la joven, esta vez a la salida de un boliche, donde la golpeó. Tras la denuncia, la Justicia ordenó la inmediata detención del joven, la que se concretó recién en el mes de agosto en la provincia de Salta.