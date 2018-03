Desde hace más de un mes, los médicos volvieron a cobrar plus a los afiliados de OSEP

Desde hace más de un mes y, al parecer, por la deuda que mantiene la Obra Social de los empleados Públicos con el Colegio Médico, los profesionales de la Salud volvieron a cobrar plus a los afiliados. El reclamo principal estalló en las redes sociales. Muchos aseguran que se trata sólo de una cuestión de los médicos, mientras que otros apuntan directamente al director Julio Cabur por su forma de administrar.

LA UNIÓN habló con afiliados quienes contaron sobre los “excesos” que comenzaron a cobrar los médicos para atenderlos. “Me cobran 600 pesos por la primera consulta y después 100 más por cada vez que voy. Es imposible pagar eso. Qué hace con nuestra plata la OSEP”, reclamó una afiliada.

Según contaron, los cobros habrían comenzado desde diciembre, pero “se podía encontrar médicos que no cobren”. A medida que pasaba el tiempo, cada vez más profesionales comenzaron a utilizar esta práctica y como argumento sólo les explican que la OSEP no les paga.

“Dentistas, dermatólogos, clínicos, kinesiólogos. Todos cobran algo”, reclamaron.

Básicamente, muchos se preguntan por qué, si se les descuenta el 9 por ciento de su sueldo, mucho más de lo que les descuentan a los privados en concepto de obra social sindical (6 por ciento), ellos deben abonar por las consultas “casi como si pagaramos de manera particular”.

“Estamos presos de la OSEP. A esta obra social no la controla nadie. No hace caso a las sanciones que le pone la justicia, y no podemos irnos con nuestros aportes a otro lado. Creo que si nuestro dinero fuera a parar a otras obras sociales, éstas mejorarían y nosotros tendríamos un servicio como la gente”, explicaron.

Por otro lado, un grupo de afiliados que se está organizando para realizar presentaciones en la justicia, señaló la importancia de que los legisladores se hagan eco de estos reclamos y den una solución a la gente. “Que al menos nos devuelvan los aportes, que en mi caso son 1200 pesos. Se los doy al sistema público y será mejor administrado”, señalaron.

“Ningún legislador se hizo eco. Ni siquiera por la falta de medicamentos”, manifestaron.