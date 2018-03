“El presidente de la UCR habla de unidad, pero no conoce los comités”

El presidente de la línea radical Morada, Roberto Gómez, analizó la convención de la UCR celebrada el fin de semana último y dijo que el conclave despertó el enojo de las líneas internas con las autoridades partidarias por la falta de apertura por parte de las máximas autoridades partidarias.

En ese contexto, Gómez cuestionó duramente el rol que cumple la actual conducción encabezada por Luis Lobo Vergara y dijo que se creen dueños del partido.

“Algunos se creen dueños del partido y se olvidan de los afiliados. Sobre todo el actual presidente Lobo Vegara que habla sin conocer los comités que se caen a pedazos en todo el interior”, disparó.

El referente de la Morada aseguró que varios correligionarios asistieron a la convención con la expectativa de poder arribar algún tipo de acercamiento que posibilite iniciar un proceso de unidad con miras al 2019. Y subrayó que el conclave se realizó lejos de ese anhelo, y que por el contrario se intensificó la interna partidaria.

“Mucha gente fue con la esperanza de tener una unidad equilibrada, empezamos con un discurso de nuestro presidente que habla de unidad, pero no conoce los comité del interior provincial. No sabe cual comité se está cayendo el techo, no sabe qué comité no está abierto desde hace tiempo”, expresó.

Gómez aseguro que tanto el sector que conduce como así también otras líneas internas pueden explicarle a Lobo Vegara la situación de los Comités porque recorren casi de forma permanente el interior provincial.

Finalmente, el líder de la Morada expresó: “siguen creyendo que son mayoría, y además son los dueños del partido. En realidad, el partido somos todos; los militantes de Capital y del interior. Hemos intentado y colaborado para la unidad, pero ellos pusieron fecha para la interna en junio. Le pido a cada militante que si queremos el partido y el cambio para conventirnos en alternativa de gobierno en 2019 debemos ganar las internas, porque esta gente opera dentro del partido y no cambia más”.