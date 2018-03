Nicole Neumann, enojada con Fabián Cubero y ¿con un nuevo amor?

Nicole Neumann siempre está en el centro de la escena. Ya sea por sus amores, sus separaciones o peleas, la modelo es noticia, y le hace frente a todos los rumores.

En esta oportunidad, y tras realizar un descargo en las redes sociales, la rubia confesó por qué tildó de “vendehumo” a Fabián Cubero. “Es un vendehumo porque él dice cosas para afuera, que en la interna no son. Hubo cosas que dijo que no me parecieron adecuadas para los tiempos. Los chicos merecen otros tiempos. Lo que menos me gusta es que me expone a una situación no muy linda a mí”, expresó en una nota con Catalina Dlugi por La once diez.

Por otro lado, y a pesar de haber terminado la relación, Nicole reveló que aún se escribe con Facundo Moyano. “Cada tanto nos cruzamos un mensaje, hay buena onda y mucho cariño. Lo recuerdo así y puedo hasta charlar alguna que otra vez. La vida siempre nos da sorpresas, por las dudas no decreto nada, pero ambos estamos muy tranquilos así”, aseguró.

Pero la historia de Nicole no termina aquí. Es que luego de los rumores que la vincularon a Federico Hoppe, en Los Ángeles de la Mañana, Mariana Brey informó que la modelo estaría en pareja con Gastón Rossetto, ex de Sofía Zámolo. “Se conocieron el 15 de enero en una típica fiesta de Punta del Este, en donde muy amablemente él se acerco a pedir el número de teléfono”, expresó la periodista. ¿Nació un nuevo amor?