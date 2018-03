Los concejales de Santa María solicitarán a la Gobernadora que declare la emergencia sanitaria

El Concejo Deliberante (CD) del municipio de Santa María aprobó días atrás el proyecto mediante el cual solicita que se declare la Emergencia Asistencial y Sanitaria en ese departamento.

En la sesión ordinaria en el CD santamariano, los ediles aprobaron por unanimidad el proyecto de Resolución por la cual le piden a la Gobernadora (Lucía Corpacci) declarar la emergencia de sistema de Salud en todo el departamento.

La iniciativa llegó al CD luego de los reiterados reclamos que fueron elevados por la comunidad.

Entre los fundamentos del proyecto, revela la supuesta deficiencia que tiene el sistema sanitario en todo el departamento, y que se habría profundizado en los últimos años. También menciona la falta de insumos básicos y medicamentos para brindar atención primaria de la Salud.

El proyecto de Resolución cita además la falta de respuestas por parte de las autoridades del ministerio de Salud de la Provincia.

La falta de médicos especialistas sería otra pata de la crisis del sistema sanitario.

Entre las serias falencias que tendría el hospital zonal “Luis Alberto Vargas”, se encuentra la falta de medicamentos en la farmacia, la falta de funcionamiento adecuado del servicio de esterilización.

Además reclaman que no se cumplió con el compromiso por parte de las autoridades competentes de iniciar las obras de ampliación y refacción del centro asistencial.

La copia del proyecto de Resolución que lleva la firma de todos los concejales será elevado en el transcurso de esta semana a la Primera Mandataria provincial para que intervenga y brinde una solución a los planteos realizado.

Malos tratos

Por otra parte, un grupo de enfermeros y personal administrativo del hospital, en diálogo con este medio confirmaron que si no hay una respuesta por parte de las autoridades sanitarias provinciales plantearán el reclamo a Nación.

“Estamos cansados de esta situación, no solo no tenemos los básico para trabajar, sino que además recibimos malos tratos por parte de la autoridades de Salud que vienen de Catamarca”, manifestó una enfermera quien pidió mantener en reserva su identidad por temor a pasar a disponibilidad luego de dar a conocer las supuestas irregularidades.

“El hospital no solo no tiene médicos especialistas sino que en la guardia, la atención es pésima. Aparte el edificio está en malas condiciones. Vienen a visitar, hacen recorrido, elevan informes pero la solución no llega.

Ahora, por fin, los concejales escucharon el reclamo esperemos una solución, sino vamos a tener que reclamar ante Nación porque nosotros los santamarianos también somos argentinos”, se quejó la enfermera.