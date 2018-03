Feriantes de La Gruta se reunieron con autoridades municipales

Gabriel Romero, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital se reunió con los feriantes de la zona de La Gruta tras el malestar que les generó las declaraciones del Obispo Luis Urbanc .

Para la tranquilidad de los feriantes, Romero manifestó que sus fuentes laborales tendrán continuidad y se buscara darles más beneficios y mejor condición para el desarrollo de su actividad. Se les informo a los comerciantes que la relocalización se realizara en la zona posterior a la rotonda de ingreso.” Necesitamos que estén en un lugar adecuado para que sostengan su fuente de trabajo, pero sobre todo queremos que tengan condiciones de infraestructura que sean seguras" agregó Romero

Por otra lado, Eduardo Niederle, secretario de Obras Públicas de la Capital manifestó que "El pedido del obispo es que este espacio quedé liberado por completo para garantizar un ingreso más ágil y espacioso a la Gruta. Por eso vamos a dialogar con todos los feriantes para planificar esta relocalización en la zona posterior a la rotonda de ingreso. Necesitamos que estén en un lugar adecuado para que sostengan su fuente de trabajo, pero sobre todo queremos que tengan condiciones de infraestructura que sean seguras, como las conexiones de agua y energía".

Las palabras de la polémica

Urbanc, tras su visita a la Gruta el miércoles pasado, a donde concurrió con el intendente Raúl Jalil, habló con medios radiales y señaló: “No puedo creer que han levantado un montón de chaperío, nosotros no podemos entrar. Ahora tenemos la Peregrinación del Pueblo de Dios y le decía al intendente cómo pueden permitir eso, no se puede, es un despropósito. Me da pena. Se han metido ahí cuando ya antes se había hecho ese hermoso espacio donde se hizo una cosa prolija y esto ya es una villa miseria”, dijo y remató: “Espero que recapacitemos y que como ciudadanos aprendamos a cuidar el orden, la prolijidad y no consintamos que cada uno haga lo que quiera porque se le ocurre. Esto crece como si fuera un hormiguero”.