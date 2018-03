Allanan la jefatura de policía

En estos momentos se está llevando a cabo el allanamiento de la jefatura de policía por las denuncias efectuadas contra la fuerza policial a mediados del mes de febrero del corriente año.

La justica ordenó allanar el área de licitación y compra . El procedimiento estaría involucrado con la causa del doble seguro a vehículos oficiales y vales de combustible a unidades paradas.

Ampliaremos

la causa

La publicación en exclusiva del diario LA UNION sobre la denuncia en contra de la fuerza de seguridad por el pago de doble seguro a móviles que están fuera de funcionamiento, de la que todos los medios se hicieron eco, produjo una tempestad en la cartera de seguridad de la provincia que parece no tener fin.

La investigación de este medio por la causa del doble seguro sumó hasta la fecha varios capítulos por eso te mostramos las claves para entender este polémico caso:

Irregularidades al descubierto

Las sospechas por sobreprecio en las licitaciones y compras directas, un secreto a voces dentro de la Institución, destapó la hoya de una millonaria estafa en el pago de seguros de móviles en desuso, información a la que tuvo acceso LA UNION.

La presentación, que si bien trascendió el miércoles 14 de febrero en los pasillos de la fiscalía N° 6 de Delitos Administrativos, se habría realizado el pasado viernes 9 del corriente mes en la fiscalía General.

Estafa millonaria

LA UNION pudo conocer que el hecho fue advertido a finales de septiembre y principios de octubre del año pasado, cuando la Jefa del Departamento de Logística de la Policía de la Provincia, Crio. Inspector Nilda Leguizamón, concluyó un “arqueo” de los bienes de la fuerza, tarea que había iniciado meses después de asumir, en febrero de 2017.

Así se conoció, que desde hace años, posiblemente desde el 2000 hasta la fecha -no se descarta que pudiera ser años antes- la Policía de la provincia habría estado pagando doble seguro a los vehículos del parque automotor. Rodados, que desde hace años no funcionan y están a la vista de todos, en el “cementerio” automotor que la fuerza posee en el taller, situado en la ex fábrica Ford de Sumalao.

Según la información a la que tuvo acceso este diario, en total lo que se denunció - y que no significa que no haya más casos- serían 103 móviles, por los que se pagaba un doble seguro. La póliza era adquirida mediante licitación, que se otorgaba a la empresa de Catamarca “Aval Seguros”, pero que tendría sus oficinas centrales en Tucumán. El valor del seguro rondaba en casi 100 mil pesos anuales.V

El Jefe de Policía sería uno de los responsables

Durante esta semana, este diario pudo conocer que, al menos administrativamente, el Jefe de la Policía sería uno de los responsables de las maniobras fraudulentas en la adquisión de las pólizas de seguro para el parque automotor de la fuerza. Responsabilidad, que según el Reglamente Interno de la Policía sería de carácter “grave” y por la que, desde el área de Asuntos Internos (ex Sumario Administrativo), debería iniciársele un sumario. Esto sin perjuicio de la responsabilidad o no que la Justicia podría determinar sobre su persona, en la instrucción del expediente penal.

Pedido de audiencia con la Gobernadora

Tal como había anticipado este medio, la comisario Leguizamón, junto a su esposo y su abogada, Silvia Carrizo, se presentó el martes 20 a las 09.00 horas, en Casa de Gobierno y solicitaron una audiencia con la Gobernadora Lucía Corpacci.

Luego de pedir la audiencia con la primera mandataria, la denunciante dialogó con LA UNIÓN. “Durante el año que estuve en frente a la División detecté una serie de irregularidades por lo que inicié una investigación que me demandó entre cuatro y cinco meses, pero finalmente logramos establecer de una presunta maniobra en la contratación de los seguros para los móviles policiales. Un mismo patrullero asegurado dos veces, patrulleros asegurados en desuso, en fin, una serie de cosas que no podían suceder y que informé oportunamente al Jefe de la Policía y al Secretario de Seguridad Marcos Denett (sic)”, expresó la funcionario policial.

Y agregó: “Quevedo y el Secretario de Seguridad sabían de la irregularidad”.

“Nos estaban espiando”

Luego de que la comisario Leguizamón se presentara en Casa de Gobierno para pedir una audiencia con la Gobernadora, personal de la Secretaría de Seguridad habría realizado trabajos de “espionaje” a los colegas de la funcionaria policial que se habían autoconvocado en la plaza para brindarle su apoyo.

Durante el miércoles, a través de la red social WhatsApp, circularon fotografías de personal de civil, a quienes se identificó con nombre y apellido, quienes estaban realizando un supuesto trabajo de espionaje en las afueras de la Casa de Gobierno.

Además de las imágenes, textos anónimos se viralizaron por WhatsApp. “Nos estaban espiando. Controlando quiénes iban y quiénes no. Hicieron un trabajo de espionaje que todos lo advertimos. Y demostramos nuestra verdadera formación como policías ya que los descubrimos”, expresaba parte del mensaje.

Denuncia a Denett por espionaje a policías

Las imágenes que se distribuyeron habían llegado a través de publicaciones en medios, a la Justicia Federal, con asiento en esta ciudad Capital, desde donde se habría resuelto “actuar de oficio”, ante la posible comisión de un delito federal.

Así fue, como se oficializó la denuncia contra el secretario de seguridad Marcos Denett y funcionarios policiales por trabajos de “espionaje” sobre los colegas de la comisario Nilda Leguizamón que se habían autoconvocado en la plaza para brindarle su apoyo.

La noticia fue confirmada el viernes por la mañana por Edgardo Sánchez Bulacio, secretario de la fiscalía, quien dijo que la denuncia fue presentada en las últimas horas del día jueves en Fiscalía Federal. En la acusación, se señalan hechos que habrían violado la ley de Inteligencia Nacional.

Fuera de la ley

Según explicaron las fuentes federales consultadas, el supuesto accionar que habría llevado a cabo el personal que se desempeña en la Secretaría de Seguridad Democrática -algunos de ellos en el departamento de Delitos Complejos, por ejemplo- estaría violando la Ley de Seguridad Nacional, en su Título II “Protección de los Derechos y Garantías de los Habitantes de la Nación” en sus artículos 3, 4 y 5 respetivamente. En los que -en acotada síntesis- se sostiene que ningún organismo de inteligencia del país podrá -salvo la existencia de una orden judicial- obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre las personas que se manifiesten públicamente.