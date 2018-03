Crisis industrial: Despiden a 22 trabajadores por el cierre de la fábrica Barbero S.A

Otra vez, la crisis industrial que se vive en el país y la provincia volvió a golpear con dureza. Esta vez se produjo el cierre de la fábrica Barbero S.A que se encuentra en el Parque Industrial de la localidad de Recreo y dejó como saldo a 22 trabajadores en la calle.

El miércoles, los dueños y el apoderado legal de la empresa les anunciaron la decisión a los trabajadores aduciendo que los productos que se fabrican en la planta de Recreo “ya no tienen mercado”. La fábrica, que está instalada en la provincia hace más de 30 años, produce secadores de ropa y exprimidores de cítricos.

En diálogo con LA UNION, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Catamarca, Raúl Aguirre, explicó que “los dueños de la empresa les explicaron a los trabajadores que el producto que ellos fabrican, que es el secarropa, no tiene aceptación en el mercado y por ende deciden cerrar la planta”.

Al momento de anunciarles la noticia a los empleados, los representantes de la empresa les ofrecieron una indemnización de 20 cuotas de 15 mil pesos que fue rechazada por los trabajadores. Ante esta situación, la Dirección de Inspección Laboral (DIL) decretó la Conciliación Obligatoria, la cual tendrá su primera reunión el jueves de la próxima semana.

Respecto del ofrecimiento de la empresa, el sindicalista sostuvo que la “propuesta es perjudicial para el trabajor porque, primero, no corresponde porque no está dentro de la ley y, aparte, porque si uno va a cobrar en cuotas con la inflación que existe, no hay ninguna ventaja”. Por esa razón, explicó que durante la conciliación se discutirá y se “intentará mejorar el ofrecimiento que hubo”.

Otra de las opciones planteadas desde Barbero S.A es que los operarios conformen una cooperativa que les permita seguir produciendo con el sello de la empresa. Sobre esta posibilidad, Aguirre opinó que “lo de la cooperativa es una alternativa pero la deben evaluar los trabajadores si se acepta esto, porque el producto que ellos hacen debería tener salida en el mercado. Esto teniendo en cuenta que la empresa dice que cierra la planta porque el producto que hacen se quedó en el tiempo porque la gente compra el lavarropa que ya realiza el secado de las prendas y no le hace falta un secador”.

Asistencia

En el último tiempo, Barbero venía teniendo dificultades para producir e incluso para poder cumplir con sus obligaciones con los empleados, quienes debieron soportar atrasos en algunos pagos.

Por este motivo, la empresa durante el año pasado fue beneficiaria del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) que implementa el Ministerio de Trabajo de la Nación y que ayuda a las empresas que atraviesan dificultades, a pagar parte de los sueldos de los trabajadores.

Además, el Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia, también le inyectó fondos a través de un subsidio que se pagó hasta el mes pasado pero que solo ayudó a prolongar la agonía de la fábrica.

También el año pasado hubo cinco operarios que dejaron la planta a través de un acuerdo indemnizatorio.