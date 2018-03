El intendente Ríos cargó contra sus pares que no firmaron el Pacto Fiscal

El intendente de Belén, Daniel Ríos (FCyS- Cambiemos) cargó contra sus pares de Cambiemos por no firmar el pacto fiscal y confirmó que envió al Concejo Deliberante (CD) el convenio que rubricó con la provincia.

El jefe comunal fue uno de los primeros en firmar el Consenso Fiscal Provincia-Municipios. Y adelantó que una vez que tenga la aprobación de los concejales avanzará con la implementación de las jubilaciones anticipadas.

El acuerdo también establece la autorización para descontar la coparticipación los montos correspondientes a los gastos de energía eléctrica que brinda EC SAPEM entre otros puntos.

Por otra parte, Ríos cuestionó a sus pares que dicen representar a Cambiemos en la Provincia, por no acompañar la normativa que se fija desde Nación. Consideró que los intendentes del FCyS - Cambiemos que aún no rubricaron el acuerdo no son coherentes con las medidas propuestas por el Gobierno nacional.

“Hemos analizado en tiempo y en forma lo que iban a significar los alcances del Pacto Fiscal entre provincia y nación; también entre provincia y municipios. Por eso quería ser coherente con lo que ha pedido nuestro Presidente (Mauricio Macri) que firmemos con la provincia el consenso y así lo hice”, manifestó Ríos.

Al tiempo que agregó: “Si uno dice representar a Cambiemos en Catamarca hay que ser coherente con lo que se plantea desde Nación. En el caso de Belén, una vez que el CD apruebe la firma del Pacto Fiscal vamos a comenzar a trabajar en todos los puntos”, declaró.