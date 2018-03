Causa SOMICA: Doering se abstuvo de declarar y los otros imputados no se presentaron

Ayer, estaba previsto que la Justicia Federal de Catamarca le tome declaración a los tres imputados en la causa SOMICA DEM, que investiga supuestas irregularidades en la extracción y comercialización de rodocrosita en Minas Capillitas en el período 2004-2011, durante la gestión del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Sin embargo, el único que asistió a la citación fue el ex presidente de la empresa, Raúl Ernesto Doering, quien se abstuvo de declarar.

En noviembre de 2017, el fiscal federal Santos Reynoso solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria a Doering y a Ricardo Manuel López y José Oscar López, responsables de la empresa Dolphin con la que SOMICA DEM había acordado la explotación de Minas Capillitas.

El pedido del fiscal había sido por las supuestas irregularidades que se mencionan en la causa respecto de la administración de la empresa minera y, a su vez, por la presentación realizada por diputados del Frente para la Victoria, tras haber tomado conocimiento de las sociedades constituidas en Panamá, a nombre de Doering cuando todavía estaba en la función pública.

En la mañana de ayer, el expresidente de la empresa se presentó en la justicia federal pero prefirió abstenerse de declarar en la causa que lo tiene como imputado por la comisión de los delitos de administración fraudulenta en concurso ideal, previsto en el artículo 174 inciso quinto y 173 inciso séptimo del Código Penal.

Por su parte, tanto Ricardo Manuel López como José Oscar López no comparecieron. A ambos se les imputa el delito de estafa, previsto en el artículo 172 y fraude en perjuicio de la administración pública, previsto en el 174 del código penal.

Según pudo averiguar este medio, mientras uno de los ausentes no se presentó porque no se le conoce domicilio, el otro fue notificado pero no se hizo presente.

Querellante

Por otra parte, en diálogo con LA UNION, el asesor general de Gobierno, Pablo Gallardo, informó que el estado provincial ya fue notificado y empezó formar parte del proceso como querellante particular. “Ya nos hicieron parte como querellantes particulares, nos afectaron como parte del proceso en una resolución que sacó el lunes el juez federal Miguel Ángel Contreras”, comentó.

En ese sentido Gallardo explicó que con esta resolución “va a permitir coadyuvar, es decir ayudar al fiscal en el proceso aportando pruebas, participando de los actos procesales como las testimoniales, periciales, informativas, solicitar medidas, etcétera. El único acto procesal que no podemos participar en la etapa de instrucción es la indagatoria”.

Ante la falta de asistencia de Ricardo López y José López a la citación de la justicia, desde Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno, se estaría evaluando solicitar alguna medida para que la justicia haga comparecer por la fuerza pública a los dos imputados. Desde la Provincia consideran que la actitud de ambos, “entorpece el proceso.

SOMICA DEM