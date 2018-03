“Tenemos que recrear los ámbitos de confianza”

El coordinador de Políticas Sociales en el NOA del Plan Belgrano, Miguel Vázquez Sastre se refirió a la fuerte interna que se vive desde hace tiempo en el Frente Cívico y Social - Cambiemos y sostuvo que uno de los principales problemas es que hay “mucha desconfianza” entre los diferentes sectores que integran la alianza opositora.

“Se habla de recrear los principios fundacionales del Frente Cívico pero no existe el ánimo para lograrlo porque desconfiamos unos de los otros”, apuntó el ex legislador provincial, quien además agregó que “incluso, hay internas dentro de los propios sectores internos, entonces, no podemos generar algo superador si tenemos tanta desconfianza”.

Por otra parte, Vázquez Sastre se refirió a su posible candidatura a gobernador. Si bien dejó en claro que es muy apresurado hablar de eso, indicó que es una posibilidad que no descarta.