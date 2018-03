Alud de El Rodeo: Piden sobreseer a 10 de los 13 imputados

El fiscal de instrucción de novena nominación, Alejandro Gober, pidió ayer el sobreseimiento de 10 de los 13 imputados por el trágico alud de El Rodeo, ocurrido en enero de 2014 y en el que perdieron la vida 14 personas. El pedido para liberar de los cargos incluye al ex gobernador Eduardo Segundo Brizuela del Moral y al actual presidente de la Cámara de Senadores, Jorge Solá Jais. Por su parte, Félix Casas Doering (ex intendente de El Rodeo), Alfredo Saavedra (ex director de Defensa Civil) y Juan Negui (secretario de Recursos Hídricos) continuarán acusados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo agravado por el número de personas. La querella, representada por José Gigena, se mostró indignada por la decisión.

El pedido que deberá resolver el Juez de Garantías, señala que “Con el puente o sin él, por la magnitud de la creciente, las pendientes del cauce y la ubicación de las viviendas dentro del mismo, no se hubiera podido evitar que el agua finalmente llegue a ellas provocando la inundación”, asimismo, explica que se trató de un evento extraordinario.

Los beneficiados con esta decisión son el ex gobernador Brizuela del Moral, Néstor Rosales (ex administrador de Vialidad Provincial), Jorge Solá Jais (ex administrador de VP), Luis Alejandro Dal Bon, Elías del Señor Seleme, Hugo César Zurita, Miguel Ángel Villafáñez, José Alberto Argañaraz, Daniel Alejandro Acuña y Luis Alfredo Pinetta.

Respuesta

Tras la notificación, LA UNION habló con el abogado de la querella, José Gigena. “Se ríen de los muertos de El Rodeo. Se traicionó todo espíritu de justicia. Confiábamos, pero hay intereses superiores”, manifestó indignado y agregó: “Cuando se tocan intereses políticos reaccionan de otra forma. Ahora podés asegurar que definitivamente al fiscal Roberto Mazzuco se lo sacó por esta situación, por haber imputado a los políticos. Con esta resolución, se echan por tierra todas las pruebas. Evidentemente, todo lo que se trabajó no tiene ningún sentido”, dijo.

En el mismo contexto, señaló que “ojalá que no muera más gente. Me sorprendió enterarme de este pedido, y ahora estoy indignado. No he leído los fundamentos. Pero se les ríen a los muertos, ya los sepultó el alud, y ahora quieren sepultarlos otra vez. No hemos terminado el duelo aún y vuelven a enterrarlos, ojalá que no les pase a ellos nunca”.

En relación a las medidas que tomarán al respecto, más sabiendo que la causa estaba en condiciones para ser enviada a juicio, Gigena resaltó: “Vamos a apelar. Estamos decepcionados. Pensé que el fiscal Gober era una persona de bien y una persona respetable. Debo haber hablado cien veces sobre la causa y él sabía perfectamente las pruebas. Es un despropósito”.

En cuanto al sobreseimiento de Brizuela del Moral, Gigena manifestó: “Es una frialdad, saña contra los muertos. Brizuela era el gobernador, la línea de mando, era el superior y parte, era un ingeniero. Él inauguró el puente y sabe perfectamente que está mal hecho”, opinó.

“Cualquier cuestión jurídica no soporta este pedido. Es de terror. Nunca vamos a bajar los brazos”, concluyó.

Argumentos de la querella

1 - La creciente era previsible.

2 - El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta ese día, pero no se había advertido a la población.

3 - No se realizó un sistema de alerta temprana, con determinación de las zonas de riesgo o Dominio Público Hidráulico (DPH), planes de evacuación, defensas en el río, etc.

4 - Las viviendas afectadas estaban correctamente emplazadas.

5 - En relación al llamado Puente del Mástil (causante del desvío de la crecida hacia las viviendas ubicadas en su margen derecho), es preciso tener en cuenta que sus estribos se construyeron en el cauce del río, obstruyendo el mismo; que posee una luz absolutamente insuficiente desde el punto de vista hidráulico; que no se hicieron los Estudios Hidráulicos previos porque el estudio que obra en el expediente fue elaborado con posterioridad al evento, ya que incluye imágenes satelitales de 2014, y fue inaugurado en el 2010.