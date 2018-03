“Cambiamos la actitud y esperamos seguir así”

Una de las figuras del partido fue el centrodelantero Martín Bordonaro, que no solo volvió al gol, sino que recuperó el nivel que tuvo antes de la lesión que lo dejó fuera por varios partidos. El jugador se fue ovacionado por sus hinchas y al finalizar el partido habló con la prensa y se refirió a eso diciendo que hace mucho que no se iba aplaudido por la gente y le costó volver. También agregó: “Me voy sintiendo mejor y así quiero seguir partido a partido”.

con respecto a la importancia de volver a marcar sostuvo: “Nosotros los delanteros vivimos del gol, siempre es más lindo si es de ayuda para el equipo. Yo quiero hacer goles y es lo que me llena, me pongo contento cuando me toca convertir”.

El entrenador Salvador Mónaco le dio mucho al equipo, “El profe nos cambió la mentalidad en esta segunda parte de la reválida. Nos hizo volver a creer en nosotros, que tenemos un buen equipo, pudimos cambiar la actitud. Por eso se están viendo los resultados más que todo, en esta segunda parte de la reválida”.

Para Bordonaro fue uno de los mejores partidos de San Lorenzo. “Se dio un buen partido para nosotros, pudimos controlar bien el juego, no nos metimos atrás y fuimos ordenados en nuestras líneas. En el arranque del segundo tiempo se nos complicó un poco con la expulsión de Carrión, pero logramos contrarestar eso y es importante, fue uno de los mejores partidos que hicimos”.

Por último, el delantero declaró que fue importante volver a ganar de local y que es un envión anímico para terminar bien las últimas dos fechas que faltan de reválida. Además, se mostró confiado para lo que viene y dijo que se animan a ir por la clasificación