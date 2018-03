La China Suarez y Benjamín Vicuña reafirmaron su amor

La pareja viajó el fin de semana a Carmelo, Uruguay, para celebrar el cumpleaños de la China en la casa de su amiga Natalia Antolín y su marido. Además tenían guardado un secreto, bendecir sus anillos de compromiso para dar un paso más en su historia de amor.

Invitaron a un grupo reducido de amigos para la celebración del cumpleaños, pero también organizaron el bautismo de Magnolia. Los presentes pensaron que esos dos motivos ya eran suficientes razones para festejar, pero allí mismo se enteraron que la ceremonia íntima tenía un motivo más, la bendición de los anillos que ahora portan orgullosos Vicuña y Suárez.

Ahora con los anillos bendecidos, la pareja sigue con sus planes de casamiento, de los cuales la China ya había hablado en septiembre del año pasado: . "La idea es casarnos. Ya está la propuesta oficial. Lo veníamos hablando y yo creo que el hombre no se la juega si sabe que la mujer va a decir que no. Yo siempre le dije que para mí no era lo más importante, el casamiento nunca me importó tanto, pero es lindo. Voy a probar. Esta es la primera vez que pienso que sí [me quiero casar]. Estoy estable".