Después de la marcha #8M , Calu Rivero volvió a hablar sobre la violencia de género

La actriz catamarqueña estuvo como invitada en el programa Podemos Hablar y volvió a referirse a su denuncia contra Juan Darthes. También destacó la marcha #8M en la que se sintió muy contenida con las mujeres que la apoyan en su lucha contra el acoso.

“Fui a la marcha, estoy fuerte. Me llevó cinco años sentirme esta fuerza, sentir que sané y antes de ayer en la marcha fue muy emocionante el abrazo, los gritos de las chicas. Siempre tuve el apoyo de las mujeres de mi familia, las actrices, pero poner el cuerpo y verlo con esa magnitud me emociona. Tomé dimensión de la frase ‘nos tenemos’”, destacó la actriz.

Luego se refirió al momento en el que sufrió el acoso de su ex compañero de Dulce Amor y aseguró: “Hace seis años la sociedad no estaba preparada para hablar de este tema. Lo viví en ese momento estaba totalmente naturalizado y lo único que sé es que identifiqué que eso estaba mal. Lo comuniqué no hubo escucha y fui yo la que me tuve que ir”.

“Con la marcha tuve la sensación de que me saqué esa mierda que tenía durante cinco años adentro y la pude convertir en luz, en lucha, en deseo real de igualdad”, agregó.

Por último, hizo una crítica sobre el ambiente: “Hay gente que sabe y no dice nada, y lo entiendo porque tenés trabajo, tenes miedo y está bien, pero si vos no lo exponés nadie se entera, nadie hace nada. Por eso, mi intención es que se hable, se visibilice, que esto no se acepte y no es tan fácil”.