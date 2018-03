El Indio Solari no volverá a tocar en vivo

El mánager del Indio Solari, Julio Sáez, aseguro que El Indio no volverá a subir a los escenarios. "¿Si va a volver a tocar en vivo? Eso no va a pasar...", aseguró Sáez, quien agregó que buscarán "alguna forma digital para reemplazar ese contacto". "Pero para eso todavía falta".

La última aparición del Indio fue el 11 de marzo de 2017 en Olavarria ante 300 mil espectadores, donde dos personas perdieron la vida.

La posibilidad de dejar los escenarios viene sonando desde hace años en la cabeza del Indio. Ya lo había adelantado en una entrevista en 2000: "Las bandas tienen un tiempo. También en lo personal, y sin querer involucrar a nadie, creo que no hay una eternidad del directo. Yo tengo una edad que para estar dignamente arriba de un escenario me da mi esfuerzo. Y no sé si tengo ganas de seguir hasta el infinito en el caso de estas magnitudes".

Solari esta trabajando en su quinto disco junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que se llamará El ruiseñor, el amor y la muerte. El material, en el que el músico viene trabajando desde hace dos años, incluirá 15 canciones.