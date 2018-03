Autoridades de la Cámara baja recibieron a las dos personas encadenadas

El subsecretario administrativo de la Cámara de Senadores de la provincia, Fabricio Agüero, en diálogo con LA UNION, confirmó que las dos personas que se encontraban encadenadas, ayer, en el hall de ingreso a la Legislatura depusieron la medida, luego de ser recibidos por el presidente del cuerpo, Jorge Solá Jais. Y dijo que se analizará la situación de las dos personas.

Se trata de Alicia Andrada y Pablo Vega, quienes solicitan ser reincorporados a sus puestos de trabajo. Ambos reclamaron, además, la falta de respuesta por parte de la justicia, tras la denuncia que realizaron. Andrada había denunciado al senador por supuesto acoso sexual y Vega reclamaba la retención indebida de su sueldo.

“Nos dimos con la novedad de que se habían encadenado y que pedían ser recibidos por el presidente de la Cámara. De forma inmediata, le comunicamos la situación al presidente y los recibió”, afirmó Agüero.

El funcionario legislativo sostuvo que, si bien Andrada y Vega judicializaron su reclamo, el compromiso de Solá Jais fue evaluar la situación.

“Quiero aclarar que esta gente no pertenece a la Cámara de senadores, no tiene vinculación alguna. Es decir, no son empleados, ni becados. Vega pertenecía a la planta política de un senador y la mujer nunca perteneció a la Cámara. Pidenser tenidos en cuenta, tras que se contemple la situación que ellos manifestaron haber vivido. Y en eso se comprometió el Presidente, a evaluar el reclamo, más allá de que no haya vínculo con la Cámara” , explicó el subsecretario administrativo.