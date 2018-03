Un bar de Salta causó repudio por ofrecer tragos con nombres como "Baja tanga" o "Abre patas"

En la semana del Día Internacional de la Mujer y a menos de 24 horas del 8M, el segundo paro contra la desigualdad y la violencia machista, un bar salteño que ofrece tragos con nombres como "Baja tanga" o "Abre patas" generó quejas y repudio en las redes sociales y un tibio pedido de disculpas del responsable del local.

"Es la primera vez que alguien se molesta. Jugamos con el cliente y buscamos reírnos", dijo a El Tribuno, Carlos Jiménez, encargado del negocio."No hay ninguna mala palabra. A la que no le gusta o la que no comparte nuestros ideales tiene la libertad y puede irse, no consumir en el bar", agregó.

El debate surgió después de que una clienta que visitó el pub difundiera que se sintió incómoda en el lugar. "Estando en búsqueda del respeto hacia la mujer en todos los ámbitos y aspectos, esos nombres son una forma despectiva de burla hacia la mujer", manifestó la clienta al mismo medio.

Ante la consulta, Jiménez pidió disculpas "si alguien se ofendió" y aseguró que van a analizar un cambio de estrategia publicitaria. Sin embargo remarcó: "Tengo clientas que vienen, se toman dos o tres "Abre patas' y no por eso terminan con el primero que se les cruza. Yo sé que una mujer es pensante".

El caso del bar "La Roncha de la Lora" no es el primero que genera, por lo menos, cierta "molestia". Hace un año, el restaurante del Hotel Portezuelo tuvo que cambiar su carta por la polémica que generaron los nombres de los cortes de carne que tenían en su carta.

"Lomo a la Zámolo", "Medallón Pampita", "Matambre a la Farro", "Bife Salazar", "Medalloncitos Su" y "Lomo Flor Peña" eran algunos de los platos que ofrecían en la sección "Carnes argentinas".