Histórico: aprobaron el uso del VAR para Rusia 2018

La Copa del Mundo de Rusia 2018, a jugarse entre el 14 de junio y el 15 de julio próximos, será la primera de la historia que contará con el sistema de Asistencia a los Arbitros por Video (VAR, según sus siglas en inglés), luego de que se aprobara hoy el uso de esa tecnología por la International Football Association Board (IFAB) en Zurich, Suiza.

"DECISIÓN HISTÓRICA: El IFAB aprueba el uso del videoarbitraje (VAR)", valoró la FIFA en su cuenta de Twitter oficial.

La aplicación del VAR será para cuatro situaciones: convalidación de un gol en el que no se sepa si la pelota ingresó en su totalidad o no, offside o habilitación, tarjeta roja directa (no segunda amarilla) y para identificar al jugador infractor en caso que el árbitro se haya confundido o no sepa la identidad.

"La decisión representa una nueva era para el fútbol con asistencia de video para árbitros que ayuda a aumentar la integridad y la equidad en el juego", explicó el comunicado oficial en sus primeros párrafos.