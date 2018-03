River recibirá a Chacarita con la necesidad sumar

River Plate, urgido por un triunfo, chocará ante un frágil Chacarita en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la 18va. fecha de la Superliga.

El encuentro, que se celebrará en el barrio de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzará a las 19.15, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la transmisión de TNT Sports.

River Plate (19 puntos) arrastra tres partidos sin victorias (2-2 vs. Godoy Cruz; 1-0 vs. Lanús y 1-0 vs. Vélez Sarsfield) y suma apenas cinco triunfos en el certamen, posicionándose 21ro. sobre 28 equipos participantes.

La realidad de Chacarita (12) es aún peor, ya que ocupa el 26to. puesto en la tabla de posiciones, actualmente es el último en los promedios (0.705) por la permanencia y de continuar así jugará la próxima temporada en la Primera B Nacional.

Para este juego, Gallardo le dará descanso al mediocampista Leonardo Ponzio luego de la igualdad de la semana en la Copa Libertadores contra Flamengo (2-2) en Río de Janeiro.

Ignacio Fernández, quien no viajó a Brasil por estar suspendido y sumó 90 minutos en el superclásico de reserva que se jugó el pasado miércoles en el predio de Ezeiza, será el que ocupará su puesto en el once inicial.

En la misma línea tendrá su oportunidad el colombiano Juan Quintero por el expulsado Enzo Pérez. Además, en la defensa entrarán Jonatan Maidana y Marcelo Saracchi por Lucas Martínez Quarta y Milton Casco.

Finalmente, en el ataque dejará su plaza Ignacio Scocco y lo reemplazará el uruguayo Rodrigo Mora y así River contará con cinco cambios en comparación a los que cayeron contra Vélez (1-0) en Liniers.

Por su parte, Chacarita aplicará dos variantes en relación al once titular que perdió en la pasada fecha contra Belgrano de Córdoba (1-0): las entradas de Nahuel Menéndez y Joaquín Ibañez en el mediocampo por Alejandro Gagliardi y Juan Imbert.

En el historial, River aventaja ampliamente a Chacarita, con 62 triunfos, 25 empates y 18 derrotas. La última vez que se enfrentaron en el Monumental terminó con un éxito para el conjunto 'millonario' por 4-3, con goles de Diego Buonanotte, Ariel Ortega, Gustavo Cabral y Daniel Villalva para el local, y Gustavo Alustiza -2- y Facundo Parra para la visita.