El listado de Sampaoli: el regreso de Higuaín y sin Icardi ni Dybala

Jorge Sampaoli anunció la lista de la selección argentina para los amistosos ante Italia (el 23 de marzo en Manchester) y España (27 de marzo, en Madrid). La nómina, entre las que se destacan las ausencias de Mauro Icardi y Paulo Dybala (quedaron como jugadores de reserva), y las presencias del defensor Ramiro Funes Mori y el arquero Willy Caballero, incluye sólo a los futbolistas del exterior. Los del fútbol local se anunciarán más adelante.

En la conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, remarcó: "Si no hay lesiones, ya tengo en mente el 80 por ciento de la lista para el Mundial. Lo más complejo va a ser definir sobre el 20% restante".

Sobre las ausencias de Dybala, Icardi y Alejandro Gómez, explicó: "Son jugadores que nosotros tenemos bien evaluados, no están pasando un momento ideal en su club. Los conocemos muy bien y queremos evaluar a otros para compararlos. Eso no significa que no puedan estar en la lista definitiva".

En ese sentido, confirmó que algunos de los jugadores que no fueron llamados para estos amistosos forman parte de un grupo de reserva. Ellos son Paulo Dybala, Alejandro Gómez, Mauro Icardi, Angel Correa y Emanuel Mammana.