Horóscopo del día jueves 1de marzo del 2018

ARIES - Si tuvieras que realizar un examen hoy y tuvieses que elegir entre la poesía y la física, no lo dudarías. Poesía. Hoy todo tiene que ver con la interpretación, no con el análisis. Un cambio en la atmósfera en los próximos días va a afectar tu pensamiento. Debes esperar algo de confusión en tu contacto con las personas más cercanas a ti.

TAURO - ¿Tienes talento para escribir? Parece que tienes una manera precisa y clara de expresarte. Y es posible utilizar ese don tuyo en tu carrera. Hoy es posible que desees utilizarlo para expresar tus sentimientos hacia alguien. Si le escribes a un miembro de la familia o redactas una carta de amor, tendrás una inspiración especial.

GÉMINIS - Tienes un agradable día por delante. La gente puede estar un poco menos alegre, pero estará totalmente pendiente de sus relaciones. ¡Así es como te gusta! Todo está a tu favor para que le expreses tus sentimientos a alguien cercano. ¡Hazlo ahora! Esta atmósfera sólo durará unos días.

CÁNCER - Hoy debes esperar sentir el calor de tu contacto con otras personas. Tus relaciones tendrán algo especialmente tierno y cariñoso. Es como si de repente la gente fuese mucho más atenta y sensible. El Universo es como una gran y feliz familia. Puedes confiar en otras personas. No tengas miedo de hablar acerca de tus sentimientos más íntimos con una de tus amistades.

LEO - Hoy no sufrirás ninguna decepción. En los próximos días vas a poner a un lado tu analítica manera de pensar y dejar que tus sentimientos te guíen. Vas a prestarles atención a las personas que amas. Si alguien necesita tu ayuda, puede contar contigo para ir al rescate. ¡Les vas a dar un sermón sobre lo que han hecho mal!

VIRGO - Hoy es un día muy bueno para la creatividad, en especial la que muestra tu especial estilo. Eres una persona productiva a pesar de que lo que has estado creando sea sólo un reflejo de la última moda. Este es uno de tus inconvenientes, ya que te impide serle fiel a tu estilo único. Hoy debes utilizar tus sentimientos para inspirarte.

LIBRA - Hoy alguien podría preguntarte qué es lo que estás pensando. A menudo piensas en cosas que les son inaccesibles a otros. Hoy te sumergirás en tu interior en tu búsqueda de respuestas a preguntas espirituales o a los secretos de la vida. Simplemente dile a esa persona que estás tratando de descansar, ya que de todos modos probablemente no va a entender lo que estás pensando.

ESCORPIÓN - Te encanta tener discusiones muy serias sobre temas importantes hasta bien entrada la noche. Reconstruyes el mundo de la manera que te gustaría verlo con tus amigos. Pero ahora comienzas a bostezar alrededor de las diez y estás en la cama en una hora. Esto será igual hoy.

SAGITARIO - Hoy finalmente sabrás lo que se siente estar a cargo de las cosas. Incluso sentirás que has nacido para hacerlo. En cualquier caso, coordinarás el día maravillosamente. Serás el director de una orquesta completa. Serás quien les diga a las personas que te rodean lo que deben hacer durante todo el día. ¿No es divertido sentir tal poder personal?

CAPRICORNIO - A diferencia de otras ocasiones, hoy vas a mostrar tus verdaderos sentimientos. Incluso aunque los ocultes todavía están allí, muy dentro de ti. Puedes pensar que mostrar tus sentimientos es un signo de debilidad, pero hoy le vas a mostrar al mundo que tu corazón no es de piedra, y te dejarás llevar.

ACUARIO - Tu comportamiento está a punto de mejorar tu vida amorosa. Ya no te preocupa tu cuerpo. Ya no te dejas distraer por él en los momentos apasionados. Te centrarás en y disfrutar del aquí y ahora, y no te perderás en tus pensamientos como de costumbre.

PISCIS - Eres sensible al mundo que te rodea. Es como si estuvieras pensando con el corazón. Es posible que seas más impresionable y te dejes llevar por la subjetividad cuando tus emociones neutralizan lo mejor de ti en tus relaciones. Si habías esperado ocultarle algo a alguien, no va a funcionar. Incluso si no dices nada, lo llevas escrito en la cara.