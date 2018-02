Elsa, de Frozen, podría tener una novia en la segunda parte de la película de Disney

Ya pasaron cinco años desde el estreno de Frozen, la película de Disney que marcó historia y con la que muchos espectadores de la comunidad LGBT se sintieron identificados. Aunque no es explícito muchos asumieron que Elsa es lesbiana y desde entonces comenzaron a alimentar el hashtag #GiveElsaAGirlfriend en las redes. Además, el tema principal de la película, Let i go, se volvió algo así como un himno gay para salir del armario.

Antes de que se estrene la segunda parte (está prevista para 2019) el Huffington Post le preguntó a la guionista y codirectora Jennifer Lee sobre la posibilidad de blanquear la identidad sexual de Elsa.

"Hemos tenido un montón de conversaciones sobre el tema y tenemos mucha conciencia sobre el tema", dijo la guionista. "A mí Elsa me dice cada día a dónde necesita ir y así nos lo seguirá contando. Siempre escribo desde el personaje, desde donde Elsa está y desde lo que hace Elsa en su vida, ella me lo cuenta todos los días. Veremos a dónde va".