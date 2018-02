Los móviles sin funcionar tendrían doble seguro y partida asignada de vales de combustible

Las irregularidades denunciadas por la Comisario Nilda Leguizamón por el doble pago de seguro a móviles policiales en desuso o fuera de funcionamiento sumó otra arista. Ahora, al escándalo del pago de la póliza del parque automotor se habría sumado la partida de combustible destinado para dichos móviles, que según aseguraron desde la propia fuerza de seguridad, rondaría mensualmente en más del millón de pesos.

La supuesta corrupción en la fuerza de seguridad pareciera extenderse a distintas áreas de la Policía de la provincia, donde el aparente mal manejo de los fondos públicos no solo parece pasar por el doble del pago de una póliza.

Fuentes internas de la policía consultadas por LA UNION indicaron que, mensualmente, desde la Jefatura de la Policía a través del área de Administración se asigna para un móvil policial -se supone que en funcionamiento, ya que está asegurado- la cantidad de hasta 40 litros de combustible por día, para que recorra las calles en cumplimiento de su labor, dependiendo del área en la que está designada dicha unidad móvil.

Ahora bien, no se sabe exactamente qué sucede con esa partida de combustible que no es utilizada porque el móvil, que supuestamente figura en el sistema interno como un móvil útil, aunque por desperfectos mécanicos o siniestro, está parado.

¿Alguien controla esta situación? ¿A quién se le rinde cuenta, si es que se hace, de los vales que se utilizan mensualmente?

Consultado, el personal superior y subalterno, en algunos casos, de distintas comisarías y áreas de la Policía indicaron que desconocen si alguien controla qué móviles funcionan o cuáles no, para otorgar los vales.

“Nunca me llamaron, al menos en mi caso, para preguntarme cuántos móviles de la dependencia estaban en funcionamiento. Siempre la cantidad de combustible fue la misma y, es verdad que los vales sobran cuando la patrulla se rompe, porque cuando esto pasa, el móvil estaba sin andar dos días, como mínimo”, explicó un comisario quien, por razones obvias, pidió el resguardo de su identidad.

Que los vales de combustible de la Policía son supuestamentes “vendidos” o “cargados” en vehículos que no son móviles policiales no es ninguna novedad. Sin embargo, a raíz de la investigación iniciada por el pago del doble seguro en algunos móviles policiales, se habrían detectado ciertas sumas millonarias en combustible que no estarían siendo destinadas a móviles que estén en fucionamiento y cumplen tareas de prevención, principalmente en las comisarías.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este diario, el parque automotor de la Policía de la provincia superan los trecientos vehículos, entre automóviles, camionetas, camiones, cuatriciclos, utilitarios y motocicletas. De los cuales, según indicaron fuentes policiales vinculadas a la investigación de las irregularidades en las pólizas de seguro, cerca de cuarenta de estos móviles policiales no estarían funcionando pero sí contarían con seguro. No especificando la fuente el tiempo que está o estuvo “parada” cada una de las unidades.

A grandes rasgos de un cálculo matemático, se desprende que si por día a un móvil se le otorgan 40 litros de combustible, a un valor de 25 pesos el litro, se calcula mil pesos por día.

La cifra cobra gran notoriedad si al mismo cálculo lo realizamos por la totalidad de los vehículos que supuestamente están asegurados y, por ende, deberían estar en funcionamiento, pero que están supuestamente “parados” por desperfectos mecánicos o en total desuso, el monto mensual, rondaría más de un millón de pesos.