Gremios docentes piden aumento del 25% en dos partes

Juan Godoy (SUTECa), aseguró sobre las reuniones que se vienen llevando adelante entre los gremios docentes y autoridades del Ministerio de Educación, que los sindicatos acordaron comenzar a hablar del 15,7 por ciento ofrecido para arriba.

“Nuestro planteo sería poder llegar a un 25 por ciento en dos pagos, 12,5 en febrero y 12,5 en junio, ese fue el planteo unificado que hicimos los sindicatos docentes en la reunión anterior”, marcó Godoy.

Sin embargo, aseguró que desde el gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Educación, “no nos quieren dar esa seguridad de que al plantearse un acuerdo tenga que ver a cuánto es al final, con el agravante que no quieren dar la cláusula gatillo”.

Por otro lado, el sindicalista aseguró que en una de las reuniones que mantuvieron con las autoridades del gobierno provincial, les argumentaron el 15,5 por ciento de aumento ofrecido con el documento del Pacto Fiscal.

“Lastimosamente nos mostró el subsecretario de Hacienda una planilla impresa del Ministerio de Hacienda de Nación que dice Pacto Fiscal y tiene ítems, los cuales no tienen que superar la provincia en las condiciones que les ponen, y algo insólito que les dicen no cobrar. En caso de no cumplirse, no cobrar las coparticipaciones”, apuntó.

El próximo encuentro dentro del marco de la negociación se llevará a cabo el próximo miércoles 28, a las 11 horas. Desde SUTECa adelantaron que el 5 de marzo, día en que iniciará el ciclo lectivo, irá a un paro de actividades.