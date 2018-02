La comisario Leguizamón denunciará por espionaje a la Secretaría de Seguridad

La denuncia se sumará a la realizada el último jueves, informada en exclusiva por este diario, y sería presentada hoy, ante la justicia. Ahora será la Fiscalía Federal quien determinará los pasos a seguir.

Asimismo, la denuncia se sumará a las ya realizadas, el jueves a la noche, por otros efectivos policiales, quienes, al igual que Leguizamón, percibieron que aquella mañana del martes cuando se presentaron a pedir una audiencia con la gobernadora y luego se reunieron en la plaza, fueron blanco de trabajo de “espionaje”, de parte de sus propios colegas. El personal denunciado son policias en actividad que desarrollan sus labores en la Secretaría de Seguridad Democrática.

A esa presentación se sumará también, ahora, la de la propia Leguizamón, quien desató el escándalo del pago del doble seguro en la fuerza de Seguridad.

Nuevos capítulos

Por otra parte, el viernes pasado fue un día cargado con novedades relacionadas a la causa del pago del doble seguro a los móviles del parque automotor de la Policía.

Luego de que LA UNION informara en exclusiva que, por trabajos de espionaje denunciados el jueves a la tarde noche en la fiscalía Federal por un grupo de policías, por parte de sus colegas de la Secretaría de Seguridad Democrática, la Justicia Federal investigaría a las oficinas a cargo de Denett, las denuncias y contradenuncias se multiplicaron en el órgano federal.

Pasada media mañana, fue el propio Secretario de Seguridad, Marcos Denett, quien en declaraciones a la prensa, manifestó que personal que se desempeña en dicha Secretaría había denunciado -palabras más, palabras menos- a personal policial en actividad y en situación de retiro, quienes el día martes 20 del corriente, cuando habrían concurrido a la plaza principal en apoyo a la comisarío Nilda Leguizamón, espiaron y fotografiaron al personal policial que cumple tarea de seguridad en la Casa de Gobierno.

Asimismo, el funcionario negó cualquier tipo de espionaje denunciado por los policías que apoyaban a Leguizamón refiriendo “con estas denuncias lo único que se hace es malgastar el tiempo de la entidad. No me interesa la actividad privada y profesional de la comisario Leguizamón, de ninguna manera realizamos situaciones de este tipo y vuelvo a repetir lo que siempre dije, estamos a disposición de la Justicia”, remarcó Denett.

Sanción

Otro dato que surgió en la jornada del viernes último fue la sanción impuesta al Jefe de la División Bomberos de la Policía de la Provincia, Comisario Mayor Manuel González y a la funcionaria Policial Anita Farias, a quienes desde la Jefatura le impusieron veinte días de arresto. Si bien, el reglamento interno hace referencia a actitudes que habrían tomado los mencionados en clara violación a tal articulado, no se puede pasar por alto que ambos policías estuvieron junto a Leguizamón en la plaza, el pasado martes cuandose presentó en Casa de Gobierno para solicitar una audiencia con la primera mandataria, Dra. Lucía Corpacci.

En relación a ello, se conoció que el día jueves el fiscal de Estado, Bertorello, junto a otro funcionario del Gobierno citaron a la abogada de la comisarío Leguizamón, Silvia Carrizo, con quien se entrevistaron para conocer los pormenores del pedido de audiencia a la Gobernadora.

Según trascendió, los funcionarios le habrían dicho a Carrizo que presentara toda la documentación que tenían al respeto del hecho que denuncian y que ellos evaluarían la situación, puesto que no podía la gobernadora darles una audiencia. Ante la insistencia de la letrada de querer entrevistarse con Corpacci, le habrían respondido que la “gobernadora no es abogada, es doctora, pero no abogada”, a lo que ella les respondió “eso lo sabemos pero, ante todo, es nuestra gobernadora y necesitamos que ella nos escuche”. De acuerdo a lo que pudo saber este diario, la comisario a través de su representante legal, no proporcionó ninguna documentación. Asimismo, manifestaron que su intención es pedir ayuda a Nación.