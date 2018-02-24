Información general

Corte de energía programado para el próximo lunes

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó que este lunes 26 de febrero se registrará un corte en el servicio eléctrico.

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.

FECHA: LUNES 26 DE FEBRERO DE 2018

HORARIO:

1 - ENTRE 07:00 Y 07:30 HORAS

2 - ENTRE 12:30 Y 13:00 HORAS

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR: LA QUEBRADA 13,2kV

ALIMENTACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Nº:1 (C.D.Nº:1)

MOTIVO: CAMBIO DE SECCIÓN DE CONDUCTORES EN LMT 13,2kV

ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA LOTEO LA TOMA HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA AV. GALINDEZ ESQ. AV. FIGUEROA

USUARIOS SINGULARES:

POLIDEPORTIVO 920 VIVIENDAS – ESCUELA 920 VIVIENDAS

USUARIOS RESIDENCIALES: LOCALES COMERCIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES, ANTENAS TELEFONICAS, POSTAS SANITARIAS UBICADOS EN LOTEO ALTOS DEL VALLE, LOTEO SEISA, LOTEO OCAMPO, LOTEO KROHN, Bº 920 VIV. Y ALEDAÑOS.

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