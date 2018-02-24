Corte de energía programado para el próximo lunes

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.
FECHA: LUNES 26 DE FEBRERO DE 2018
HORARIO:
1 - ENTRE 07:00 Y 07:30 HORAS
2 - ENTRE 12:30 Y 13:00 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR: LA QUEBRADA 13,2kV
ALIMENTACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Nº:1 (C.D.Nº:1)
MOTIVO: CAMBIO DE SECCIÓN DE CONDUCTORES EN LMT 13,2kV
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA LOTEO LA TOMA HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA AV. GALINDEZ ESQ. AV. FIGUEROA
USUARIOS SINGULARES:
POLIDEPORTIVO 920 VIVIENDAS – ESCUELA 920 VIVIENDAS
USUARIOS RESIDENCIALES: LOCALES COMERCIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES, ANTENAS TELEFONICAS, POSTAS SANITARIAS UBICADOS EN LOTEO ALTOS DEL VALLE, LOTEO SEISA, LOTEO OCAMPO, LOTEO KROHN, Bº 920 VIV. Y ALEDAÑOS.