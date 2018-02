El incómodo momento de Dujovne: "¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore?"

Después de una exposición de media hora, donde el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expuso sobre la nueva realidad de la economía en la Argentina, y sus expectativas para el corriente año, se abrió una ronda de preguntas en una tribuna de debate organizada por la agencia EFE en Casa América.

Allí el ministro recibió una pregunta incómoda que fue transmitida por el moderador, José Antonio Vera: ¿"Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore"?

El interrogante al funcionario fue planteado por Jorge Fonseca, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. La respuesta de Dujovne se demoró unos instantes, porque el ministro arrancó intentando rebatir unos datos sobre la pobreza en la Argentina, también planteados por Fonseca.

Nicolás Dujovne enfrentó el encontronazo con el académico respondiendo: "Creemos que vamos a poder mejorar la calidad de vida de los argentinos, la pobreza comenzó a bajar, del 32 ya estamos en niveles cercanos al 28%, y no tenemos dudas de que va a seguir bajando".

Números equivocados

Y agregó: "Creo que aquí el problema es que el profesor de la Complutense toma la estadísticas del Indec del gobierno anterior". Fue en ese momento que el ministro fue interrumpido por su interlocutor, que lo acusó de "mentir", tras atribuir esos datos a la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Mi patrimonio está declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción”, respondió tajante el ministro Nicolás Dujovne

Pero el enfrentamiento no quedó ahí; en el mismo espacio de preguntas, la misma persona también acusó al ministro de tener su patrimonio en cuentas offshore: "¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio en offshore?", disparó.

"Mi patrimonio está declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción", zanjó, tajante, Nicolás Dujovne, esquivando una respuesta que repercuta en la confianza de los inversores extranjeros en el país.

El profesor Fonseca no quedó conforme con la respuesta e intentó repreguntar, pero el moderador, José Antonio Vera, de la agencia española de noticias EFE, se vio obligado a cortarlo. "Ya ha tenido su turno, deje hablar a otros", espetó.

Dujovne no dijo nada más al respecto. Fonseca declaró luego que hacía esas objeciones "por aprecio al rigor" y no por una posición política.

"No me puso incómodo, pero los modos no eran los mejores", comentó el ministro a la prensa argentina después del episodio.