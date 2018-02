Más escuchas a Cristina: pide "matar" a Michetti, Massa y Stolbizer

Comparaciones con Gabriela Michetti y chicanas a Sergio Massa y Margarita Stolbizer son algunos de los temas que se desprenden de los nuevos audios que se filtraron de Cristina Kirchner . Otra vez en diálogo con el ex Director General de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli , los audios, develados por Radio Berlín, forman parte de escuchas que fueron ordenadas por el juez Ariel Lijo en el marco de una causa contra Parrilli por supuesto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi .

"Matala a esta hija de mil puta", el insulto contra Stolbizer

En pleno cruce con presidenta del GEN, Cristina decide pasarle información al ex Director General de la AFI para que ataque a Stolbizer. La exmandataria usa el archivo y busca la causa por narcotráfico que afecta al sobrino de la ex diputada.

C: Anotate todo por favor

P: Sí, sí. Estoy anotando acá

C: Hija de puta, esperate (busca en Internet)

P: Te acordás del caso del compañero de fórmula de Carrió también. El yerno del Toty Flores que era un dealer.

C: No, pero este es el sobrino.

P: ¿Y qué tenía este, era dealer o era consumidor?

C: Nooooo, no, no, no, no, no, preso, sopre, sopre. Esta la voy a encontrar, esperate. Puta que los parió. Acá está. El sobrino de Stolbizer fue procesado en la causa que investiga a los narcovip. Sí, acá está. Mario Arrospide sobrino de la diputada nacional. Acá está. Matala a esta hija de mil puta.

Massa y el fútbol de los viernes

Desde que el tigrense se alejó del Frente para la Victoria y decidió enemistarse con el kirchnerismo, Cristina lo tiene entre ceja y ceja. No le perdona su alejamiento y menos su postura actual. En los audios recuerda con Parrilli su paso por los gobiernos kirchneristas y el fútbol de los viernes con Néstor Kirchner .

C: ¿Sabés qué Oscar?, mándalo al frente a Massa por favor de una buena vez

P: Sí, sí, sí..

C: Yo lo conocí a Kirchner desde mucho antes que Massa y nunca fui en la vida a jugar al fútbol

P: A jugar al fútbol, sí, sí.

C: Como él iba todos los viernes, él y su secretario a jugar al fútbol. Y se quedaban hasta altas horas de la madrugada jugando al fútbol, comiendo y demás. No, no, a la puta que los parió, que no te tiemble nada.

P: No, no, no, le salgo con todo. No me faltan ganas para ese hijo de puta. No me faltan ganas.

C: No, no, no. Decílo porque es así. Todos los viernes, el tipo iba a Olivos yo nunca fui a Olivos. Pregunten si me vieron esos viernes cuando estaban hasta las tres, cuatro de la mañana. Cuando era jefe de la Anses, y le daba a firma a Boudou. Cuando era jefe. hasta el 2009 fue miembro del gabinete, del gobierno. Hay que chicanearlo con el tema de. y ponete vos en víctima. yo no fui a jugar al fútbol los viernes. Tooodos los viernes, pero no un viernes, ¿eh?.

P: Sí, sí todos los viernes, sí sí.

La comparación entre Michetti y Felisa Miceli y la chicana para Lanata

En 2016, la vicepresidenta, Gabriela Michetti , quedó imputada por el origen del dinero que le robaron en su casa. La Justicia quería saber no solo el origen de los 245 mil pesos y de los 50 mil dólares que le robaron, sino también la constancia en su declaración jurada. Cristina se hizo eco de eta situación y recordó el caso de la ministra de Economía de Néstor, Felisa Miceli, que le encontraron un bolso con $ 100.000 y US$ 31.670 en su despacho.

C: Escuchame, Oscar.

P: Si.

C: Lo de Felisa Miceli fueron ¿Cuánto Anita? Anota 100 mil pesos ¿Y cuántos dólares? 31 mil dólares. La señora esta, lo de la señora esta son 245 mil pesos y 50 mil dolares. Casi el doble.

P: En pesos es más del doble.

C: En pesos el triple, en pesos el triple.

C: Y Michetti, Miceli (Confunde los nombres), bueno más o menos lo mismo así que por favor aclararen todo, matalo mañana.

P: Si, si.

C: ¿Y que dirá Lanata ? qué raro que Lanata no haya dicho nada. Porque fue Lanata el que hizo todo el escandalo con Miceli, cuando todavía estaba en Perfil él. Él lo largó en Perfil eso.

P: En Perfil salió, si si me acuerdo.

C: Chicanealo mañana.

P: Si si, listo listo.

C: Mañana tenés para divertirte.

P: Para divertirme.