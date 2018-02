Diferentes interpretaciones por el rechazo al interbloque opositor

Tras la resolución del presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Jalil, en la que se rechaza la conformación de un interbloque entre el FCyS-Cambiemos y el FCyS-Cambiemos Catamarca, los integrantes de ambos bloques expresaron interpretaciones diferentes de la decisión.

Mientras que desde el bloque mayoritario del FCyS-Cambiemos Catamarca (que cuenta con 10 legisladores) sostienen que la resolución provoca que haya un solo bloque de 16 legisladores (6 del grupo conformado por el PRO, APRa y Morada) y ellos, al ser mayoría, mantienen la estructura y los cargos para su sector, desde el otro grupo de diputados manifiestan que sus “adversarios” internos no pertenecen más al bloque FCyS-Cambiemos.

“Ellos se fueron del bloque y eso es un hecho objetivo que lo manifestaron ellos, no nosotros. Querían conformar un interbloque y eso no se conformó pero no es que hubo un retroceso y que volvemos a ser todos de un mismo bloque”, aclaró Francisco Monti, quien fue elegido presidente del bloque minoritario.

Por su parte, Humberto Valdez, presidente del FCyS-Cambiemos Catamarca, sostuvo que ahora “quedó un solo bloque y ahí estamos los 16, orgánicamente es un solo bloque para la Cámara y los cargos siguen como estaban, no hubo modificación.

Ante el desacuerdo, la polémica en torno a la estructura y nombre del bloque opositor, tendrá nuevos capítulos.