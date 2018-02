La cultura de Catamarca despidió con fuerte pesar al cantor Luis Segura

Sus pares compartieron anécdotas vividas junto a Luis y resaltaron su calidad de persona y artista, y la generosidad de su amistad.

“Hoy (por ayer), la madrugada me sorprendió con un triste mensaje de tu compadre y compañero de rutas sueños y proyectos, Juan Roldán. Ese mensaje me contaba de tu partida y me quedé impactado por la noticia. Ahora, más tranquilo, puedo decir que al despedir un papá, esposo, hermano, el dolor llega a su grupo familiar. Al despedir a un colega, la tristeza alcanza a toda una comunidad. Pero al despedir a un cantor, lo llora toda una provincia. Dios te reciba querido cantor y ruego por la pronta resignación cristiana de tus más cercanos afectos”, expresó el folclorista Alico Espilocín.

Con el Dúo Cantamarca

En 1992, Luis Segura y Juan Roldán conformaron un dúo escuchado por décadas en reuniones sociales, fiestas, peñas y teatros. Amantes del folclore argentino, aunque también interpretaban con una espectacular calidad, clásicos latinoamericanos, valses peruanos, joropos y temas mexicanos.

Dúo Cantamarca desarrolló su tarea durante quince años consecutivos, participando de innumerables festivales, incluso en los más destacados a nivel nacional como lo son Cosquín y Jesús María. También subieron a escenarios de ciudades como La Rioja, Tucumán y en el sur del país, como Caleta Oliva.

Entre los logros más destacados se recuerda el Pre Cosquín, sede en Capital, con el cual representaron en Córdoba a Catamarca.

Esta dupla dio a luz tres trabajos discográficos, en el cual dejan en claro su forma de trabajo, y vocación profesional: Porque soy catamarqueño, Camino a El Rodeo, y Mucho más que amor.

“Nuestro objetivo fue siempre reflejar y cantar todas aquellas cosas que son parte de esta rica Catamarca”, coincidían diciendo Luis Segura y Juan Roldán, siendo una muestra de ello, la gran aceptación que sus repertorios tuvieron cada vez que subieron al escenario mayor de los catamarqueños: La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Luego de una separación temporal registrada en el 2007 (donde Roldán es acompañado momentáneamente por Marcelo Acuña y Marcos Saavedra), Roldán y Segura unieron nuevamente sus voces para transitar los caminos de tierra de esta Catamarca, participando con muchas ilusiones en cada uno de los festivales folclóricos a los cuales sean convocados.

En 2014, Luis Segura deja el conjunto, aquejado por razones de salud, y en su lugar se incorpora Carlos Trejo.