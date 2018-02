El Gobierno desestimó que vayan a convocar a Moyano

El gobierno desestimó que vayan a convocar a Hugo Moyano después de la movilización de ayer de Camioneros , al tiempo que evaluó que la ex presidenta Cristina Kirchner es quien "lidera intelectualmente" a los sectores que se movilizaron junto al secretario general de Camioneros.

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que "No sé cuál sería el tema (para dialogar) en este contexto. (Si busca) reunirse para hablar con las cuestiones judiciales (el presidente Mauricio Macri) no es la persona con la que tiene que juntarse, es otro poder, no el Poder Ejecutivo", dijo Peña en declaraciones radiales.

El funcionario señaló que "no hay ni un pedido, ni un tema" del que hablar con Moyano. el jefe sindical quiso "condicionar" a la Justicia con su muestra de poder y la ligó a la estrategia política del kirchnerismo. "La única que faltó en el palco es Cristina Kirchner".

"La consigna principal tenía que ver con cuestiones judiciales, creo que no tiene nada que ver lo que puede pasar en la calle con la cuestión judicial. Si Moyano cree que por armar una marcha eso tiene que transmitirle un mensajes a los tribunales de que está por encima de la ley" se equivoca, reiteró Peña.

Para el jefe de Gabinete, "se movilizó mucha gente, se gastó mucha plata, se complicó la vida, pero lo que no cambia son los desafíos que tuvimos desde el primer día: poner en pie un país que muchos de los que estaban en ese palco nos dejaron en muy malas condiciones".

Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que la movilización de Camioneros tuvo un costo de $ 4.800 millones y dijo que es equivalente a "unas tres millones de asignaciones universales por hijo".