El SOEM solicitará un incremento del 22 %

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital planteará que, de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica del municipio, el ejecutivo municipal puede otorgar un incremento del 22%.

En ese sentido, el gremio considera que, producto del artículo 126 de la carta magna minucipal, el Gobierno no tendría impedimentos legales para otorgar dicho aumento, ya que no se superaría el límite del 65% para erogaciones destinadas al pago de salarios del personal permanente, no permanente y funcionarios.

Sin embargo, sostienen desde el SOEM, que el 22% es un número que se puede conversar con el Ejecutivo, ya que tienen pensado solicitar también otros puntos como el blaqueo de algunos ítems de la remuneración de los empleados.

La semana pasada, el Ejecutivo acordó un incremento del 15,7 por ciento con SIDCA, gremio que nuclea a los docentes del Sistema Educativo Municipal.