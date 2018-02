Tabacaleros en estado de alerta amenazan con cortar la ruta

Uno de los referentes de los productores tabacaleros de Los Altos, Roberto Herrera, en diálogo con LA UNION confirmó el estado de alerta ante el incumplimiento en el pago de partidas correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (FET). Aseguró que ahora la deuda supera los 12 millones de pesos.

Herrera comentó que ayer acompañado por un grupo de minifundistas llegaron hasta las puertas del ministerio de Producción y pidieron ser recibidos por el titular de la cartera, Daniel Zelarayán y, ante la ausencia del funcionario, fueron atendidos por el responsable del FET Catamarca, Alfredo Álvarez de Toledo. Según Herrera, la reunión solo logró incrementar el malestar de los productores.

“El ministro de Producción no estaba y nos recibió Toledo y nos dijo que mejor gestionemos nosotros el pago. Ahora resulta que no se quieren hacer cargo, dicen que no tienen datos de cuántos nos deben”, se quejó Herrera.

El productor dijo que realizarán una asamblea donde decidirán cómo continuarán con el reclamo. Al tiempo que adelantó que, si hasta el viernes no hay respuestas de pago, volverán con el piquete a la ruta N°64.

“Estamos en alerta. Vamos a esperar. Según nos dijeron, el nuevo secretario de Agricultura (Hugo Corpacci) se va reunir con nosotros en Los Altos. Habrá que ver si cumplen. De todos modos, si hasta el viernes no hay novedad de pago vamos a cortar otra vez la ruta. Nos deben en total 12 millones de pesos y si no nos pagan algo, no podemos continuar nuestra producción que es el sustento que nuestras familias”, manifestó el referente de los tabacaleros.

El conflicto de los productores se inició hace un mes atrás, oportunidad en la que reclamaban el pago de 9 millones de pesos, también del Fondo Especial del Tabaco. El piquete ubicado a la altura del kilómetro 152, en el ingreso a Los Altos, requirió por ese entonces la intervención de Gendarmería Nacional, que logró despejar la ruta. En tanto, desde Producción, se habían comprometido en gestionar el pago de esa deuda.