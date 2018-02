Fuerte repudio en contra de la decisión de la AFA

El pasado lunes, la Asociación del Fútbol Argentino tomó una fuerte decisión y determinó que no haya más Torneo Federal B y C. Esto se dará una vez que termine el Federal C que se está jugando.

A partir del 2019 se jugará el Torneo Regional Amateur. Esto trajo un malestar en el mundo del fútbol tanto del interior del país, como de Catamarca. En las redes sociales comenzó a circular una suert de manifiesto que dice: “Más de 3000 Jugadores DT P.F. auxiliares y árbitros perderán su trabajo ante la inconsulta , arbitraria y retrógrada decisión del Concejo Federal del Fútbol Argentino que ELIMINA LOS TORNEOS FEDERALES B y C a partir del 28/02 /18.”.

En la publicación, además, se invita a que jugadores, colaborades, dirigentes y gente relacionada con el fútbol, lo peguen en sus redes sociales, en repudio a la determinación tomada por AFA. Hacia el final de la cadena, puede leerse la categórica frase: “No maten al fútbol del interior”.

Algunos jugadores catamarqueños se unieron a la “protesta” virtual. Es el caso, entre otros, de Rafael Sosa, quien actualmente se encuentra jugando en Jorge Newbery de Pomán.

Al parecer, la determinación de AFA no cayó bien en los futbolistas que se manifestaron en contra.

A partir del próximo año, las cosas cambiarán y el fútbol en el interior se jugará de otra manera. Lo que queda es pensar si seguirá en pie lo decidido o se volverá atrás.