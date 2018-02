Pago de doble seguro: ahora denunciaron a la comisario de prenderle fuego al taller

La supuesta estafa millonaria en perjuicio del Estado provincial por parte de la Policía de la Provincia, ante el pago de doble seguro de los móviles, sumó ayer un nuevo capítulo.

Ahora los roles se invirtieron. La Comisario Mayor Nilda Leguizamón, quien fue la que a través de la denuncia -publicada en exclusiva por LA UNION la semana pasada- puso a la Policía bajo sospecha de corrupción, fue ayer denunciada por “atentado”.

LA UNION pudo conocer que durante la mañana de ayer, el ex fiscal Roberto Mazzucco (h) se presentó ante el fiscal Marcelo Sago, en representación del Suboficial de Policía, Díaz Rodríguez -quien se desempeña hace aproximadamente 13 años en el departamento de Patrimonio dependiente de Logística-, quien fue denunciado con nombre y apellido por Leguizamón, en razón de su función en la fuerza, y la acusó de haber prendido fuego en forma intencional al taller donde está el parque automotor de la Policía -predio de la ex fábrica Ford- para “crear”, supuestamente, pruebas que dieron origen a la denuncia.

Según trascendió, el incendio se habría producido entre los meses de octubre y noviembre del año pasado y, de acuerdo a la presentación del abogado del único denunciado, habría sido “ordenado” por la denunciante.

También, ante el fiscal Marcelo Sago quien lleva adelante la investigación de la grave denuncia, se hizo presente el abogado del Comisario Silvio Contreras, quien en el período en el que se detectó el pago del doble seguro, es decir entre los años 2016 y 2017 -sin perjuicio de que la supuesta estafa pudiera venir sucediendo desde años anteriores- se desempeña como jefe del área ahora bajo sospecha.

Quema de pastizales

Luego de conocer la acusación en contra de Leguizamón, LA UNION se dirigió al departamento de Logística y dialogó con el personal, quienes por razones obvias, pidieron el resguardo de su identidad y relataron que si bien el hecho sucedió, es decir que se prendió fuego en el predio de los talleres, el mismo fue en la parte de la vereda para quemar la maleza. Además, agregaron qie las llamas no llegaron en ningún momento a afectar las patrullas que pernoctan en el predio.

Sí reconocieron, al igual que indicaron algunos vecinos de comercios lindantes, que el fuego tomó parte de un poste de la luz, pero el daño fue menor.

Por corrupción

En cuanto a la investigación de la denuncia, voceros judiciales indicaron que, por el momento y a pesar del tiempo transcurrido, el fiscal que instruye la causa no ordenó ninguna medida. Ni siquiera llamó a declarar a los jefes ni ex jefes de los distintos departamentos vinculados a la licitación y contratación de los seguros.

Tampoco dispuso, como trascendió en un primer momento, los “allanamientos” en la Jefatura en procura de secuestrar la documentación denunciada por Leguizamón, donde supuestamente estaría corroborado el doble pago del seguro.

Antes de que lo llamen

En tanto que ayer trascendió que el pasado viernes, se hizo presente ante el fiscal Sago, el Jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Orlando Quevedo, para ponerse a disposición de la Justicia. Aunque, 24 horas antes, el mismo funcionario había indicado en declaraciones a la prensa “estar sorprendido por la grave acusación”, al apersonarse ante el fiscal, le hizo entrega de documentación relacionada con la causa.

Indignación, defensa y sumario administrativo

Otro capítulo del doble pago de los seguros, lo sumó el Secretario de Seguridad Marcos Denett cuando ayer dijo a la prensa, palabras más, palabras menos, que la Justicia debía encontrar a los responsables pero que no existía tal estafa, como la denunció la comisario Leguizamón y que en caso de que así fuera, ella era responsable por haber estado al frente del área, es decir de Logística.

Al cruce salió el esposo de Leguizamón, Comisario Mayor Agustín Robledo, quien desbordado por la difamación en contra de su esposa, su familia y la institución -según hizo mención en su relato- pasó por alto el memorádum interno de la fuerza y dio su versión a los medios de prensa. “Yo acompañé a mi señora a decirle al Secretario de Seguridad de estas irregularidades y ahora se corta el hilo por lo más fino. Por eso no voy a permitir que estas personas sigan destruyendo la Institución y como un comisario con 27 años de antigüedad y esposo de ella, no voy a permitir que la difamen. Hoy estamos con abogado para que se sepa quién tiene la verdad. Lamentablemente, escuchar al secretario de seguridad decir que mi señora es la responsable, cuando ella le fue a decir a él de estas irregularidades es una locura” (sic). Tras las extensas declaraciones de Robledo, LA UNION pudo saber que en la Jefatura se trabajaba en la iniciación del sumario administrativo. Falta que, hasta tanto sea resuelta, no le permitirá al funcionario ascender a un cargo superior, entre otras “trabas” en su carrera en la institución.

Pedido de audiencia y apoyo

Las declaraciones mediáticas del Secretario de Seguridad Marcos Denett y del esposo de la comisario Leguizamón, Agustín Robledo, avivaron una vez más la interna en la fuerza de seguridad.

Así fue que durante todo el día, a través de las redes sociales, se escribieron mensajes de apoyo a la denunciante, incluso de policías en actividad y en retiro, como lo expresaban en las cadenas, quienes se autoconvocaron junto a la “familia policial” -rezaba el mensaje- para hoy, a las 9 de la mañana, en Casa de Gobierno para que la Sra. Gobernadora los “escuche” y “limpie” a la fuerza de seguridad “de los corruptos”.

LA UNION pudo saber que la comisario Leguizamón, junto a su esposo y su abogada, Silvia Carrizo, se presentarán a la misma hora, ante la secretaria de la Primera Mandataria, Dra. Lucía Corpacci, para solicitarle una audiencia. Allegados a la funcionaria denunciante señalaron que lo que buscan es “ser escuchados y que sea la propia Gobernadora quien tome cartas en esta situación, ya que, como policías, se sienten desamparados ante las declaraciones de los jefes”.

Sin licencia y pedido de explicación

Ante los cambios dispuestos desde la Secretaría de Seguridad Democrática en el área de Administración de la Jefatura de la Policía -apartamiento del jefe policial y en reemplazo el nombramiento de un contador civil- LA UNION se hizo presente para conocer en detalle la medida. Pero nada pudo saber, ya que las puertas de la oficina estaban cerradas. Sin embargo, en los pasillos del edificio se conoció que durante la mañana, la comisario Leguizamón se presentó ante el Inspector General, para la firma de su licencia. Beneficio que no le fue otorgado, según trascendidos, porque el Jefe de Policía Orlando Quevedo, habría dado la orden de que dicho pedido no sea autorizado hasta tanto la mencionada se presentara en su despacho y le diera explicaciones de la denuncia presentada por la supuesta estafa.