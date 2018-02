“A aquel que trabaja no le es indiferente que el de al lado no cumpla, y cobre”

En el marco del acto de entrega de equipamiento para escuelas técnicas realizado ayer, la gobernadora Lucía Corpacci criticó a los docentes que cobran sin trabajar cuando no tienen un problema real que les impida desmpeñar su labor.

Tras ponderar la adquisición de vehículos utilitarios para el área de reconocimientos médicos del Ministerio de Educación, la primera mandataria hizo referencia a la injusticia que implica que quienes no trabajan cobren de la misma manera que los que sí lo hacen.

“Me alegra mucho que hayan comprado también los vehículos para Reconocimiento Médico, porque esto no tiene que ver con perseguir a nadie. Sí tiene que ver, a mi entender, con un acto de justicia. A aquel que cumple, aquel que trabaja, aquel que se esfuerza, aquel que se esmera, aquel que le pone compromiso todos los días a su trabajo, no le es indiferente que el de al lado no cumpla, no vaya, y cobre lo mismo el salario”.

En ese sentido, insistió en que el trabajo de Reconocimiento Médico es simplemente para darle todo el derecho a aquel que se encuentra enfermo, no puede cumplir su tarea, y al mismo tiempo preservar el derecho que tenemos de que aquel que cumpla, no sea lo mismo que el que no cumple”.

Además, la Gobernadora destacó el trabajo del Ministerio de Educación respecto de la formación laboral “a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia” para que la ciudadanía entienda que no solo se puede ser empleado público. “Ese es el círculo de la formación, de la educación, de la capacitación laboral que queremos para nuestros jóvenes. Que todos tengan posibilidades, que entendamos que tener un oficio, tener una profesión, no significa que el único horizonte que tenemos es el Estado provincial, ser empleados públicos”, manifestó.

Transparencia

Corpacci también destacó la forma en que se manejan los fondos provenientes del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), por el cual se financió la compra del equipamento. “Es bueno que la población sepa que es esto de los fondos del INET, que uno no lo tiene muy en claro. En realidad, hay un fondo nacional que se distribuye entre todas las provincias del INET. Ahora, ¿Cómo llegan estos fondos? Llegan con gestión. ¿Y de dónde empieza la gestión? De cada uno de los Institutos, que presentan proyectos al Ministerio”, explicó.

En esa línea, continuó explicando que “el Ministerio evalúa esos proyectos, dice ‘estos son los más interesantes’ o ‘estas son las escuelas que más necesitan’, eso se manda a Nación, Nación manda los fondos. Pero además, dentro de los fondos del INET, están contemplados los fondos para el Instituto, la Escuela Técnica que va a estar construida también detrás del Instituto de Formación Docente, porque nos parece indispensable tener, por lo menos, dos escuelas técnicas más, en nuestra ciudad Capital, para que los chicos salgan con una profesión que les permita defenderse en el ámbito laboral”.

Entrega

El equipamiento, que se entregó a través de la Dirección de Educación Técnica y Profesional, alcanzó a 67 instituciones técnicas, rurales, centros de formación profesional e institutos de enseñanza superior de la provincia. Los equipos fueron adquiridos con fondos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), por un monto que asciende a $21.300.000 (ver página 6).