Mujer denunció acoso sexual en la Legislatura

El secretario privado de un senador de la provincia fue denunciado ayer por un supuesto acoso sexual.

La denunciante dijo que en los próximos días ampliará la presentación en contra también de otro legislador porque, según afirmó, fue acosada también por ese senador.

La presentación que involucra en este escándalo a los representantes departamentales fue realizada ayer en Fiscalía general.

La mujer dijo que cuando fue a la oficina del senador a pedir una beca fue recibida por su secretario, quien le dijo, “yo te doy una mano y vos dame la otra”, y aseguró que se habría bajado el pantalón, la habría tomado de la cabeza y pedido que le practique sexo oral.

“Después de forcejear, quise salir de la oficina pero estaba la puerta con llave y él tenía la llave en el bolsillo. Quise gritar y me tapó la boca –dijo-. Me amenazó que si yo decía algo, iba a tener consecuencias. Luego me abrió la puerta pero me siguió amenazando con que no diga nada de lo sucedido. Y cuando salí me pegó una nalgada, como burlándose de mí”.

Comentó que habló con el senador, le contó lo que había pasado, y este le dijo que no se preocupe, que le iba a dar una solución. “Hasta el día de hoy, no volvieron a comunicarse conmigo”, dijo la denunciante.

La mujer afirmó que no hizo antes la denuncia por temor. “Recién hoy tuve el coraje de denunciarlo. Durante todo este tiempo recibí amenazas y tenía mucho miedo”, afirmó.

Aseguró además que venía trabajando desde hace un tiempo en el despacho de otro legislador.

“Trabajé para el senador durante ocho meses cumpliendo horario, pero cuando me presenté el 2 de diciembre me impidieron ingresar. Solo me dijeron que había quedado sin trabajo”, afirmó. Y agregó: “Él me decía que vaya con la boca despintada para que él me pudiera besar”, expresó la mujer.