La Gobernadora entregó equipamiento para escuelas técnicas

En el Paseo de la Fe se realizó, esta mañana, el acto de entrega de equipamiento para escuelas técnicas que estuvo encabezado por la Gobernadora Lucía Corpacci y contó con la presencia de autoridades de Educación y directores, docentes y alumnos de los diferentes establecimientos.

La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Educación, Daniel Gutierrez; el ministro de Producción, Daniel Zelarayán; el Vicegobernador, Jorge Solá Jais; el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Armando López Rodríguez; legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo.

A través de la Dirección de Educación Técnica y Profesional se entregó equipamiento a 67 instituciones técnicas, rurales, centros de formación profesional e institutos de enseñanza superior de la Provincia. Los equipos fueron adquiridos con fondos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), por un monto que asciende a $21.300.000.

12 institutos de enseñanza superior recibieron equipamiento para producción audiovisual, multimedia, registro, difusión de material de investigación y práctica profesionalizante de las tecnicaturas superiores, que incluye computadoras, notebooks, proyectores digitales, equipo fotográfico, equipo de sonido, etc. De igual manera, a 15 escuelas técnicas se les hizo entrega de pizarras digitales interactivas (5 para cada una con notebook y proyector), 800 tableros de dibujo, 1.050 mochilas para escuelas técnicas industriales y agrotécnica.

Igualmente, a 4 centros de formación profesional se les entregó equipamiento para oficios de gastronomía, peluquería, talleres de herrería y carpintería y 34 escuelas rurales recibieron equipamiento e insumos para los módulos de talleres productivos de curtiembre, marroquinería y horticultura. También palas, azadas, martillos, semillas, fertilizante, tanino, broches, remaches, remachadora, etc.

Además, los equipos técnicos y de supervisión del Ministerio de Educación recibieron cuatro camionetas 4 x 4 y el equipo de reconocimiento médico dos vehículos utilitarios.

Cabe destacar que esta es la inversión más grande hasta la fecha para promover el desarrollo de las tecnicaturas superiores, fomentando las prácticas profesionalizantes y la difusión de las producciones de investigación de los IES de la provincia. El equipamiento de las 34 escuelas rurales representa la primera inversión en el país para promover la formación profesional en esta modalidad, apoyando de esta manera a la producción local y las artesanías.

El equipamiento para aulas digitales es el inicio de la transformación en nuevas tecnologías para las escuelas técnicas, que continuará con los kits de robótica y las impresoras 3D, cambiando los paradigmas de la enseñanza tecnológica.

El ministro Gutierrez resaltó la importancia de la entrega que abarca a 67 instituciones educativas: “es una alegría para nosotros poner a disposición de nuestros estudiantes y docentes equipamiento, material didáctico y recursos tecnológicos que van a facilitar, mejorar y perfeccionar su trayecto formativo. Creemos que la educación técnica y la formación profesional son una posibilidad clara para nuestros egresados de incorporarse al mundo laboral. Estamos convencidos de que estos recursos que hoy entregamos a nuestras escuelas, son un importante paso para el presente de la educación, pero fundamentalmente, para el futuro de nuestra provincia”.

Palabras de Lucía

“Para mí es un día muy grato, poder mostrarle a la comunidad de Catamarca, en qué se invirtieron los fondos del INET, que sea público, que sea transparente, que se sepa que es lo que hacemos con esos fondos es fundamental y tiene que ver con esta fuerte apuesta que hicimos por la educación de nuestra Provincia.

Mientras el Ministro de Educación hablaba, yo recordaba que cuando asumimos hace seis años, teníamos un serio problema con nuestros jóvenes del Interior, que no podían terminar la Escuela Secundaria porque no tenían recursos para trasladarse de sus lugares, entonces optamos por comprar movilidad para que sus chicos se trasladen en algunos casos a la escuela más próxima, haciéndose cargo el Estado Provincial del traslado de esos jóvenes; y por otro lado creamos las Escuelas rurales que hoy en día ya deben estar llegando a las 40 con sus anexos… más me dice el Ministro. En principio han sido 34 y luego lo fuimos ampliando.

Esas escuelas secundarias rurales cambiaron la posibilidad de vida y el futuro de miles de chicos que terminaron el primario y abandonaron la Escuela. Y lo digo con enorme satisfacción porque hoy en día, me encuentro con chicos del Interior que me dicen ‘Yo ahora, puedo terminar la Escuela’. Y hemos creado escuelas en lugares muy alejados, hemos construido edificios escolares en lugares muy alejados, podría decir en La Angostura que funcionaba en la casa del Párroco, en donde la Iglesia, la verdad que ha ayudado y colaborado muchísimo con la Educación de nuestros niños durante muchos años, porque ahí donde no teníamos Escuela, la Iglesia prestaba la casa del cura para que funcionara con la escuela. Pero por supuesto, que no era cómodo, por supuesto que no eran las condiciones que deseábamos para nuestros niños.

Este año es la primera vez que entregamos equipamiento para las escuelas secundarias rurales, y a mí me llena de orgullo, porque las queremos igualar a todas las escuelas, que dentro de un tiempo, sean Escuelas Secundarias y punto, y les saquemos el rural, y las integremos al sistema en una condición de igualdad a todas las escuelas de nuestra Provincia.

Este equipamiento además nos llena de orgullo porque yo miraba el listado de las cosas que se compraron: más de 80 pizarras digitales, y es motivo de orgullo que nuestra escuela pública, esa escuela que a veces es tan castigada, tenga pizarras digitales. Cuando en nuestra Provincia creo que hay una sola escuela que tiene pizarras digitales, y es una escuela privada. Ahora vamos a tener muchas escuelas públicas con pizarras digitales.

También me parece importante porque en esta compra, hay más de 100 equipos de computación para las distintas escuelas, y además hay más de 1000 mochilas técnicas, eso es directo para los alumnos. Es para que el chico o el papá de los chicos, no tengan que gastar en comprar esos elementos que son caros porque la verdad, el equipamiento técnico de los alumnos es caro y están en una situación difícil. Y a estos que compramos con fondos del INET, que ustedes están viendo, que acá hay vehículos, que hay equipamiento, que como dice el Ministro es una muestra chiquitita porque el grueso de la compra está en el Predio Ferial, para ser entregada a los distintos directores de las escuelas… a esto se le suma la permanencia del Boleto Estudiantil, que yo les recalco, porque con esfuerzo, con dificultad, pero hoy más que nunca vamos a seguir sosteniendo el Boleto estudiantil y gratuito para que los chicos no puedan decir que no pueden ir a la escuela por falta de transporte, pero además nuevamente el año pasado lo habíamos hecho con otra finalidad, pero este año hemos decidido nuevamente comprar guardapolvos para todos los chicos de nuestras escuelas primarias públicas. Y le quiero decir al padre que se quede tranquilo, que su escuela está incluida que depende del Estado pero que realmente concurren chicos muy humildes y nos parece que tiene que estar incorporado en el sistema de guardapolvos gratuitos.

Y lo digo para los papás que no compraron el guardapolvo, nos tengan un poquito de paciencia y empiecen el año con el guardapolvito del año pasado porque si no lo tenemos para el primer día de clase, lo vamos a tener para la semana siguiente. Pero que no hagan ese gasto, nosotros somos conscientes de que las cosas no son fáciles, y si ya les podemos entregar el guardapolvo, si ya tienen el boleto de colectivo para transportarse es una ayuda importante para cada una de las familias catamarqueñas.

Yo quiero agradecer al ministro de Educación, a todo el equipo del INET, que pudo entregar en tiempo y en forma este equipamiento; la verdad que es bueno que la población sepa que es esto de los fondos del INET, que uno no lo tiene muy en claro. En realidad, hay un fondo nacional que se distribuye entre todas las Provincias del INET. Ahora, ¿cómo llegan estos fondos? Llegan con gestión. ¿Y de dónde empieza la gestión? De cada uno de los Institutos, que presentan proyectos al Ministerio. El Ministerio evalúa esos proyectos, dice, éstos son los más interesantes, o éstas son las escuelas que más necesitan: eso se manda a Nación, Nación manda los fondos. Pero además, dentro de los fondos del INET, están contemplados los fondos para el Instituto, la Escuela Técnica que va a estar construida también detrás del Instituto de Formación Docente, porque nos parece indispensable tener por lo menos dos Escuelas Técnicas más en nuestra ciudad Capital, para que los chicos salgan con una profesión que les permita defenderse en el ámbito laboral.

Y en relación a esto también, quiero felicitar al Ministerio de Educación, y a todo su equipo porque vienen haciendo una tarea enorme en acercar la formación laboral a lo largo y a lo ancho de nuestra Provincia.

La semana pasada estaba en Antofagasta de la Sierra, y con mucho orgullo, y lo replico porque me parece que es importante que se sepa, las empresas mineras que están trabajando ahí, la exigencia que les dijimos: ustedes nos tienen que decir que recursos humanos van a necesitar para que nosotros los preparemos en tiempo y en forma, para que no vayan a contratar gente de otras Provincias. Allá fueron las Aulas Móviles. Allá prepararon 40 jóvenes antofagasteños en distintos oficios entre varones y mujeres, me parece que también eso es importante, no eran solo varones. Estaban incluidos los dos y todos empezaron a trabajar en las empresas que están en Antofagasta, algunas de las cuales -fíjense que importante que es- pararon su tarea de exploración, porque ya terminó la temporada, la inician en algunos meses, pero muchos de esos jóvenes que capacitamos con las aulas móviles, fueron contratados. Miren como cambia la historia, por empresas mineras radicadas en Salta, que trabajarán un tiempo hasta que vuelvan a explorar las nuestras en nuestra Provincia y volverán a Catamarca.

Ese es el círculo de la formación, de la educación, de la capacitación laboral que queremos para nuestros jóvenes. Que todos tengan posibilidades, que entendamos que tener un oficio, tengan una profesión, no significa que el único horizonte que tenemos es el Estado provincial, ser empleados públicos. Que nuestra Provincia, empiece a ofrecer otras posibilidades y que nuestros jóvenes con ayuda del Estado se encuentren capacitados para tomar esas posibilidades.

Espero que podamos seguir trabajando juntos, me alegra mucho que hayan comprado también los vehículos para reconocimiento médico, porque esto no tiene que ver con perseguir a nadie. Sí tiene que ver a mi entender con un acto de justicia. Aquel que cumple, aquel que trabaja, aquel que se esfuerza, aquel que se esmera, aquel que le pone compromiso todos los días a su trabajo, no le es indiferente que el del lado no cumpla, no vaya, y cobre lo mismo el salario.

Esto es simplemente para darle todo el derecho todo aquel que se encuentra enfermo, no puede cumplir su tarea, y al mismo tiempo preservar el derecho que tenemos que el aquel que cumpla no sea lo mismo que el que no cumple. Muchísimas gracias, felicitaciones al Ministerio de Educación”.