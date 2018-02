Diputada reclama avance en el “atentado”

La diputada provincial, Paola Bazán (FCyS-Cambiemos), en diálogo con LA UNION, reclamó por la falta de avance en la investigación, por el ataque que sufrió el pasado 30 de enero, cuando le incendiaron el automóvil que se encontraba en la puerta de su domicilio.

“Aún no tengo los resultados finales de la investigación. La Policía no tiene recursos para poder avanzar en la causa y eso genera indignación; no solo por lo que me sucedió a mí, sino también porque la falta de recursos hace difícil que se pueda lograr esclarecer cualquier hecho de violencia o delictivo en la provincia”, aseguró Bazán.

La legisladora dijo que hace un año y medio, cuando denunció las supuestas irregularidades por parte de la Secretaría de la Vivienda, no se pudo avanzar en la investigación también por falta de recursos con los que cuenta la Policía provincial y la fiscalía.

“No se avanzó en nada, porque las filmaciones de las cámaras de seguridad de la provincia son de mala calidad. En esta semana y con la tecnología que aporta la policía federal, ojalá tengamos un informe de la causa. Lo que pasó fue un claro atentado político para callarme”, reiteró la diputada.