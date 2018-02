El Intendente de Los Altos repudió el ataque contra el delegado municipal

El intendente de Los Altos, Rafael Olveira, realizó un fuerte descargo en la red social Facebook, luego de conocerse la agresión física que sufrió, en la madrugada de ayer, el delegado municipal de la localidad de Alijilán, Jorge Ricardo Salas, propinada presuntamente por un vecino de esa localidad.

“La violencia, en cualquiera de sus formas, debe ser desterrada de nuestra sociedad. Este tipo de actos son ejercidos por personas que no saben o no quieren entender que el diálogo es el mejor camino para superar cualquier diferencia. La no violencia es un imperativo ético, no podemos luchar, ni lastimarnos entre semejantes. Si queremos ser respetados, debemos aprender a hacerlo del mismo modo con los otros”, expresó el jefe comunal en su cuenta personal.

A las manifestaciones del Intendente se sumaron varios mensajes de solidaridad con el funcionario municipal.

“Este municipio repudia cualquier acto violento o de vandalismo en contra de cualquier persona dentro o fuera de nuestra jurisdicción. Agredieron físicamente al delegado municipal de la localidad de Alijilán, Jorge Salas. La deleznable acción contra el funcionario municipal fue ejercida por un vecino de la misma localidad.

Además de expresar nuestra solidaridad, queremos informar a la sociedad que luego de ser atendido en el hospital de los Altos, Salas realizó la denuncia correspondiente. Siempre fuimos un pueblo de paz y, desde el lugar que nos toca, vamos a bregar para que siga siendo así”, publicó Olveira.